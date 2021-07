Richard Carapaz se mantiene cuarto en la clasificación general

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos) finalizó la etapa de ayer en el Tour de Francia en el puesto 31, conservando su cuarto puesto en la general, a 5:33 de Tadej Pogacar (UAE Emirates), líder de la clasificación de esta competencia grande del ciclismo.

Por otra parte, con un tiempo de 3h22:12, el ciclista alemán Nils Politt (Bora) se impuso en solitario en la etapa, superando al español Imanol Erviti (Movistar) y al australiano Harrison Sweeny (Lotto-Soudal), quienes llegaron en segundo y tercer puesto respectivamente.

Pogacar conservó así un día más el ‘maillot’ de líder, manteniendo una cómoda ventaja sobre sus inmediatos perseguidores en la general, entre los que está el ecuatoriano.

“Hasta ahora no he perdido tiempo, todo va muy bien, tenemos un equipo muy fuerte, nada que señalar por el momento (...) Tras la etapa de ayer me he sentido mejor, hacía menos calor y he estado muy cómodo en la bici”, dijo el ciclista del UAE, que la víspera sufrió un primer signo de debilidad en la subida al Mont Ventoux.

A medida que se acercan los Pirineos, el último macizo montañoso de la edición, Pogacar aseguró que los afronta con confianza y una mentalidad defensiva, aunque avisó que no se privará de atacar si lo ve posible.

“El primer objetivo es defender el maillot amarillo, pero nunca se sabe. Si me siento bien y veo una oportunidad de ganar más tiempo no la voy a dejar escapar”, manifestó.