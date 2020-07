A Richard Carapaz no le afectó la paralización

Richard Carapaz (c) lidera al Ineos en la Vuelta a Burgos. Es su estreno con la formación británica en Europa y forma parte de su preparación para el Giro de Italia.

El rostro de Richard Carapaz en la partida de la primera etapa de la Vuelta a Burgos reflejaba la alegría de volver a competir tras cinco meses de paralización por la pandemia de COVID-19.

A mediados de febrero, en el Tour Colombia, fue la última vez que Richie se subió a la bicicleta en una competencia oficial y que además marcó su debut con el equipo británico.

El martes 28 de julio, en la prueba que reanudó la actividad del ciclismo profesional, el campeón del Giro de Italia demostró que la larga para no le afectó. Liderando al Ineos, llegó sin problemas en el pelotón de los punteros y está a diez segundos del líder de la prueba, el austriaco Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe).

El podio de la jornada inaugural lo completaron el portugués Joao Almeida (Deceunink-Quick Step) y el español Alejandro Valverde (Movistar).

La primera etapa estuvo marcada por una caída masiva que llevó a la retirada del colombiano Sebastián Henao, compañero de Carapaz, quien sufrió la luxación de la clavícula. También resultó afectado el holandés Gijs Leemreize (Jumbo-Visma), quien perdió una parte del dedo de la mano, por lo que tuvo que ser operado.

Carapaz mantuvo el ritmo a lo largo de los 157 kilómetros y reflejó que el entrenamiento realizado en el país le ayudó a conservar el gran nivel que lo ubica entre los mejores exponentes del World Tour.

Durante el trayecto se encontró con excompañeros del Movistar, como los españoles Valverde y Marc Soler.

El ciclista ecuatoriano ya avisó previo al inicio de la competencia en Burgos que iba a dar pelea. “Me he preparado muy bien. Tengo grandes expectativas, conozco Burgos, he estado en el podio. Quiero estar en la pelea, he hecho un trabajo de base muy bueno”, afirmó.

Para la Locomotora de Carchi, la competencia en España, en la que fue tercero el año anterior, forma parte de su preparación de cara al Giro de Italia. Tras la Vuelta a Burgos, el ciclista tricolor tiene previsto ser parte del Tour de Polonia (del 5 al 9 de agosto) y la Tirreno Adriático (del 7 al 13 de septiembre).

Revalidar la corona de la Corsa Rosa es la meta de Carapaz, quien por primera vez será el líder de su equipo en una Grande, y se perfila como el favorito para ganar la prueba que iniciará el 3 de octubre.