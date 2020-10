Richard Carapaz encara las etapas reinas sin el liderato

Las tres etapas ganadas hasta el momento por el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) en la presente edición de la Vuelta a España le permitieron desbancar del liderato de la prueba ciclística al ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), esto pese a que los dos contabilizan el mismo tiempo.

Roglic recuperó en Suances el jersey de líder que perdió el sexto día de carrera en la estación invernal de Formigal.

Inversamente proporcional al refuerzo moral del exsaltador de esquí, son las dudas que ha desatado esta inesperada jornada Carapaz, que perdió los 13 segundos de ventaja sobre el esloveno. En esta ocasión al de Carchi no le quedó más opción que reconocer la evidencia. “Roglic estuvo hoy demasiado fuerte”, afirmó, aunque eso no le hace arrojar la toalla ante la doble cita asturiana en un fin de semana que la gran mayoría no dudó en calificar como “decisivo” para el desenlace de la Vuelta.

Así es como La Vuelta 2020 llega a Asturias, como casi siempre cita clave de la gran carrera española por etapas, este año además con las dos etapas reinas del recorrido, en menos de un minuto.

Concretamente en 51 segundos. Que es en lo que Roglic aventaja al británico Hugh Carthy, cuarto en la clasificación general.

Por medio quedan Carapaz, con el mismo tiempo que el maillot rojo pero segundo tras cederlo al haber picado a Roglic tres segundos de ventaja ayer en Suances, y el irlandés Dan Martin, a 25 segundos de los dos primeros.

Richie sería el líder sin bonificaciones de por medio. En ese caso, la Locomotora de Carchi, que se ha beneficiado de 16 segundos de premio, portaría la Roja con 26 segundos sobre Roglic, el gran beneficiado del premio a los tres primeros de la etapa con 42 segundos extras, 31 sobre un Martin que ha sumado 22 y 36 en relación a Carthy, que no sabe lo que es bonificar.

Aunque hay una quinta baza que no se puede descartar del todo por ser quien es, Enric Mas, la gran baza española, y correr en el equipo que corre, el Movistar. El joven balear (25 años), que tampoco ha bonificado, ha perdido ya bastante tiempo sobre los que le anteceden en la tabla: 1.54 respecto al líder Roglic.

Pero lo de Mas está claro que es la alta montaña y, sobre todo, la tercera semana de carrera, que es cuando apuntaló sus mejores gestas: la segunda plaza de la Vuelta 2018 y el quinto puesto en el último Tour de Francia.

No obstante, los grandes favoritos son Roglic (31), ganador de la Vuelta 2019 y podio en sus tres últimas grandes por etapas, y Carapaz (27), vencedor del Giro 2019.

Hoy y mañana llegan los finales en la Farrapona y el Angliru. Roglic deberá volver a sacar ese extra de adrenalina que parece acumular desde que salió derrotado en el último momento en el pasado Tour frente a su compatriota Tadej Pogacar (UAE Emirates) y Carapaz demostrar que puede ser un líder sin fisuras en el todopoderoso Ineos Grenadiers.