Richard Carapaz EN VIVO: sigue la competencia del Mundial de Ciclismo Ruanda 2025

Con el apoyo de Jonathan Caicedo y Martín López, Richard Carapaz afronta un recorrido que se acopla a sus fortalezas

Richard Carapaz encabezará al equipo de Ecuador en la prueba de ruta élite masculina del Mundial de Ciclismo Ruanda 2025, que se disputará este domingo 28 de septiembre, a partir de las 02:45 (de Ecuador).

Te invitamos a leer: Juleisy Angulo superó la muerte de un hermano y dos operaciones por el oro

El ciclista ecuatoriano buscará destacarse en un recorrido que combina distancia, altura y exigentes ascensos, condiciones que se adaptan a su perfil de escalador, con la mira puesta en quedarse con el maillot arcoíris.

Con 267,5 kilómetros de ruta, la competencia partirá y culminará en Kigali, la capital ruandesa. La primera parte del trazado alternará tramos de falso llano y carreteras angostas, mientras que el circuito final será la verdadera prueba de fuego: ascensos cortos y explosivos con rampas que superan el 10% de inclinación, además de una altitud de 1.500 metros sobre el nivel del mar que exigirá a los ciclistas no acostumbrados a estas condiciones.

Para Carapaz, habituado a la altura de la Sierra de Ecuador, esta geografía representa una oportunidad estratégica para desplegar su potencia y resistencia ante fuertes rivales como el esloveno Tadej Pogacar o el belga Remco Evenepoel.

Martín López (i), Richard Carapaz y Jonathan Caicedo forma el equipo ecuatoriano. CORTESÍA

El ciclista tricolor llega motivado y con la ambición de pelear por el título que consolidaría su estatus en la élite mundial. Para esta misión contará con el respaldo de Jonathan Caicedo y Martín López, quienes durante los entrenamientos en Kigali afinaron la estrategia de carrera.

El Mundial de Ciclismo Ruanda 2025 ofrece a Carapaz un escenario a su medida. Su experiencia en competencias de altura y su capacidad para sostener ritmos exigentes en subidas explosivas lo posicionan como uno de los favoritos para protagonizar la prueba de ruta élite masculina.

Sigue EN VIVO el Mundial de Ciclismo 2025

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!