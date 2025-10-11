Richard Carapaz EN VIVO en Il Lombardia 2025

Richard Carapaz pondrá este sábado 11 de octubre punto final a su temporada 2025 con su participación en la competencia italiana Il Lombardia, una de las cinco clásicas monumento del ciclismo mundial y una de las pruebas más exigentes del calendario europeo.

La carrera, que recorre 241 kilómetros entre Como y Bérgamo, atraviesa un paisaje montañoso, con un trazado que combina historia, resistencia y táctica al más alto nivel. Considerada la ‘Clásica de las hojas muertas’ por disputarse en otoño, Il Lombardia celebra su edición número 120.

Su recorrido incluye pasos emblemáticos como el Ghisallo, la Roncola, el Berbenno, el Dossena, la Zambla Alta y el temido Passo di Ganda, donde suelen definirse el podio. La dureza del terreno, los descensos técnicos y el constante sube y baja por las colinas lombardas convierten la prueba en un auténtico examen de fondo y estrategia.

Carapaz, líder del EF Education-EasyPost, llega a la cita con la motivación de cerrar una temporada marcada por la irregularidad debido a un problema de salud. Después de conseguir un nuevo podio en el Giro de Italia, el tricolor sufrió una infección gastrointestinal que no le permitió ser parte del Tour de Francia y de la Vuelta a España, estando más de tres meses sin ser parte de competencias.

Regresó a las carreteras europeas, donde fue retomando su mayor rendimiento, que se reflejó en el tercer lugar alcanzado en el Tour de Luxemburgo previo a su participación en el Mundial de Ciclismo en Ruanda.

“Ha sido una temporada muy larga para mí después de todos los contratiempos tras el Giro, pero creo que puedo afrontar Lombardía con muy buena actitud. Tengo muchas ganas de hacerlo. Es una carrera muy especial, una clásica con mucha historia. Estar aquí ya es especial”, analizó Carapaz.

It's the final Monument of the season, Il Lombardia 🥳 Italy in Autumn is a perfect backdrop to a long, hard day on the bike and our squad can't wait to race.



Hear more from Neilson, Richie, and Ben: https://t.co/Z6w27kTl5c pic.twitter.com/vd7t1HF2xP — EF Pro Cycling (@EFprocycling) October 9, 2025

La Locomotora del Carchi confía en su preparación y en el respaldo de sus compañeros con corredores de nivel como Ben Healy y Neilson Powless, ambos con perfil ofensivo y capacidad para destacar en terrenos montañosos.

“Me siento bien y espero darlo todo el sábado. Quiero estar lo más arriba posible en la clasificación. Tengo piernas para ello y lo intentaré. Tenemos opciones, pero todo se decidirá por la selección natural. Hay que estar ahí con el equipo y luego la carrera lo decidirá”, añadió el ciclista tricolor.

Sigue en vivo Il Lombardia

