Richard Carapaz EN VIVO en el Giro dell’Emilia 2025

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz figura entre favoritos del Giro dell’Emilia con un recorrido ideal para escaladores

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz vuelve a competir este sábado 4 de octubre en el Giro dell’Emilia 2025, una de las clásicas italianas más prestigiosas y con un perfil perfecto para escaladores.

Tras un paso discreto por el Mundial de Ciclismo en Ruanda, donde no logró culminar la prueba pese a un inicio prometedor, el tricolor llega con la ambición de reivindicarse en un terreno ideal para sus condiciones.

La carrera se disputa en la región de Emilia-Romaña, con un trazado de 199,2 kilómetros entre Mirandola y Bolonia, que incluye tres ascensos destacados. El Monzuno, de primera categoría, será clave para que los favoritos, incluido Carapaz, muestren sus cartas.

El atractivo mayor estará en el circuito final de Bolonia: cinco ascensiones al duro muro de San Luca, con rampas que superan el 10% y que suelen decidir al vencedor.

El EF Education-EasyPost tendrá a Carapaz como líder absoluto, acompañado por Samuelle Batistela, Mikkel Honoré, Lukas Nerurkar, Neilson Powless, Archie Ryan y James Shaw. Sus compañeros buscarán protegerlo en los tramos llanos y ubicarlo en la mejor posición de cara a la definición.

Entre sus principales rivales figuran el esloveno Primoz Roglic, el británico Adam Yates, el español Mikel Landa y el mexicano Isaac del Toro, nombres de peso que pondrán a prueba al ecuatoriano.

Una carrera clave para recuperar confianza

Richard Carapaz está en la lista de favoritos del Giro dell’Emilia 2025. CORTESÍA

El Giro dell’Emilia es considerado un termómetro del estado de los escaladores en el cierre de la temporada europea. Para Carapaz representa una oportunidad vital de recuperar confianza tras un año irregular.

Tras el podio en el Giro de Italia, una infección gastrointestinal lo dejó más de tres meses fuera de competencia, obligándolo a perderse el Tour de Francia y la Vuelta a España. Volvió con clásicas italianas y el Tour de Luxemburgo, donde fue tercero, antes de afrontar el Mundial de Ruanda.

Sigue en vivo el Giro dell’Emilia 2025

