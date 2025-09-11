Richard Carapaz en la Coppa Sabatini: sigue EN VIVO la competencia

Richard Carapaz lidera al EF Education-EasyPost en la Coppa Sabatini 2025, clave en su camino al Mundial de Ciclismo

La Coppa Sabatini 2025, también conocida como Gran Premio Città di Peccioli, se corre este jueves 11 de septiembre en Valdera, Italia, con Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) como protagonista. La clásica de un día pertenece al calendario UCI ProSeries y cuenta con un trazado exigente para velocistas y escaladores consistentes.

El trazado mantiene la esencia de años anteriores. Los ciclistas saldrán desde el estadio municipal de Peccioli y, tras un tramo neutralizado, afrontarán cinco vueltas a un circuito de 24,8 km que incluye las subidas a Montefoscoli, Terricciola y el Muro di Greta.

Estas ascensiones marcarán el ritmo y serán claves en la selección final. Después, el pelotón completará dos giros al circuito final de 12,2 km, para cerrar los 197,6 km totales en Via Mazzini.

Esta competencia es parte de la preparación de Carapaz para su gran objetivo: el Mundial de Ciclismo 2025 en Ruanda, donde buscará el maillot arcoíris. El ecuatoriano ya cuenta en su palmarés con la maglia rosa del Giro de Italia y el oro olímpico en Tokio 2021.

El EF Education-EasyPost estará liderado por Carapaz, con el apoyo de Jefferson Alexander Cepeda, Samuele Battistella, Rui Costa, Jack Rootkin-Gray, Michael Valgren y Max Walker.

Próximas carreras de Richie en Italia

Richard Carapaz se enfoca en su preparación para el Mundial de Ciclismo. ARCHIVO / EXPRESO

Tras la Coppa Sabatini, la Locomotora del Carchi tiene en su calendario dos clásicas italianas: el Memorial Marco Pantani (el sábado 13 de septiembre) y la Classica Matteotti (el domingo 14 de septiembre).

Posteriormente, llegará el gran reto del Mundial en Ruanda (21 al 28 de septiembre), el primero en la historia que se realiza en África. Después, Carapaz cerrará su temporada con clásicas de prestigio como el Giro dell’Emilia (4 de octubre), Tre Valli Varesine (7 de octubre) e Il Lombardia (11 de octubre).

Sigue en vivo la Coppa Sabatini 2025

