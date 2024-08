Richard Carapaz denuncia una competencia desleal en la Vuelta a España

Richard Carapaz habló previo al inicio de la etapa 12 de la Vuelta a España al respecto de la caida sufrida un día anterior, producto de un bloqueo originado por el australiano Ben O’Connor del equipo Decathlon AG2R.

El ecuatoriano lo señaló como un acto malintencionado. Él expuso su disgusto antes de la carrera afirmando que el accidente fue por culpa del adversario. "Sí, al final se vio muy claro, existen muchas maneras de defender la camiseta de líder y es muy triste la forma en que lo están haciendo, porque hay una falta de respeto muy grande. Espero que todos sepan lo que están haciendo", declaró a los medios de comunicación.

Ante la pregunta sobre si existió disculpa de O'Connor, Carapaz dijo: "No, nada, y esto es lo peor, porque al menos cuando alguien admite haber cometido un error se hablan y se dicen 'lo siento, no fue intencionado'. Se ve mucha prepotencia y no he recibido nada más de ellos".

Richard Carapaz (d) llegó con el pelotón de favoritos a la meta de la décima etapa. Javier Lizón / EFE

Físicamente Richard Carapaz está bien, no sufrió daños considerables

Finalmente la Locomotora de Carchi, como es conocido el deportista tricolor aseguró que no sufrió mayor daño físico tras lo ocurrido, pero persiste el malestar frente a lo hecho por el ciclista australiano. "Físicamente no me pasó nada, solo unos rasguños y ya está no fue nada grave, pero si da un poco de rabia y estas cosas no pueden seguir pasando. Después de la caída, no hay excusas por su parte, es una gran falta de respeto", expresó.

🤬 La acusación de Richard Carapaz en @Eurosport_ES contra el equipo de Ben O'Connor:



📌 "Está habiendo una falta de respeto muy grande"



📌 "Se ve mucha prepotencia, no he recibido nada más de ellos”#LaVuelta24 | #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/UoOAUxTJPS — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 29, 2024

