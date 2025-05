Richard Carapaz: “Corrimos con suerte, los golpes no me afectaron mucho”

El primer gran examen de montaña en el Giro de Italia 2025 dejó buenas sensaciones para Richard Carapaz. El ciclista ecuatoriano, líder del equipo EF Education-EasyPost, respondió al ritmo de los favoritos y escaló al décimo lugar de la clasificación general.

Te invitamos a leer: ¿Cómo comprar las entradas para ver a Ecuador ante Brasil y Argentina? guía completa

La Locomotora del Carchi cruzó la meta en la cima de Tagliacozzo en la octava posición, a solo cuatro segundos del español Juan Ayuso (UAE Team Emirates), ganador de la etapa, quien hizo el 1-2 junto al mexicano Isaac del Toro.

Michael Morales vs. Gilbert Burns: día, hora y dónde ver en vivo UFC Vegas 106 Leer más

“Sabíamos que era una subida muy explosiva y al final ganó el más rápido. Creo que el equipo y yo hicimos un gran trabajo. Estuvimos atentos en los tramos más peligrosos. Al final del puerto, mis compañeros me ayudaron a estar lo más adelante posible. Terminar ahí es un buen punto a favor”, declaró Carapaz tras la etapa.

La actuación del tricolor fue aún más meritoria considerando que venía de sufrir una caída masiva en la sexta etapa. “Corrimos con mucha suerte. Caímos cuatro del equipo, pero creo que no nos hicimos tanto daño como parecía. Esta mañana me levanté un poco adolorido, pero teníamos la convicción de que todo iba a marchar bien”, contó.

Pese a los golpes en la espalda y codos, Carapaz aseguró que las molestias no le impidieron rendir: “Parece que no me afectaron mucho y espero seguir recuperándome bien en lo que resta de la Corsa Rosa”.

ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN GENERAL DEL GIRO DE ITALIA

Con esta actuación, el ecuatoriano se mantiene firme en su objetivo de conquistar por segunda vez la maglia rosa, logro que ya consiguió en 2019. Ahora se ubica a 39 segundos del nuevo líder de la general, el esloveno Primoz Roglic (Red Bull–Bora), escoltado por Ayuso y Del Toro.

El sábado 17 de mayo se disputa la octava etapa, un recorrido de 197 kilómetros entre Giulianova y Castelraimondo, con perfil de media montaña. Se destacan cuatro ascensos, incluido el exigente Sassotetto, de primera categoría, ubicado a mitad del trayecto, donde los favoritos volverán a medir fuerzas.

#GiroDItalia2025. RICHIE EN EL TOP TEN de la clasificación general pic.twitter.com/492t9fH1jA — Gol Sport Radio (@GolSportRadio) May 16, 2025

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!