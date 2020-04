Richard Carapaz califica de desgarrador lo que vive Ecuador y el mundo por el coronavirus

Richard Carapaz se encuentra cumpliendo con el aislamiento por la pandemia del coronavirus en su natal Carchi. El ciclista que forma parte del afamado Team Ineos, se refirió a la realidad global a causa del COVID-19.

Jhonatan Narváez entrena en rodillo y estudia inglés Leer más

"Es desgarrador ver lo que está sucediendo en mi país y en todo el mundo. Es muy triste", dijo el campeón del Giro de Italia a La Gazzetta dello Sport.

Agregó que "todos han visto las imágenes terribles, duele verlas. Es difícil saber qué decir. El área más afectada es Guayaquil, cerca de la costa. Está a unos 700 kilómetros de donde estoy, pero es una ciudad clave para la economía y para turismo".

Carapaz, que detalló entrena en casa con su bicicleta sobre un rodillo, enfatizó que "no estábamos listos para enfrentar lo que sucedió, no creo que ninguno de los países del mundo estuviera listo porque este enemigo es nuevo y desconocido. No estoy buscando iniciar una polémica, porque ahora lo importante es que todos hagamos nuestra parte para detener la propagación del virus respetando las reglas".

La única competencia oficial en la que participó la Locomotora del Carchi, antes de las suspensiones de los eventos por la pandemia, fue el Tour Colombia que además marcó su debut con el Ineos.