Jhonatan Narváez entrena en rodillo y estudia inglés

Debido a la suspensión de las competencias a nivel mundial por causa de la pandemia del coronavirus, el ciclista Jhonatan Narváez entrena respetando las medidas de aislamiento y bajo el monitoreo de su equipo, el afamado Ineos.

La formación británica, considerada como la mejor del mundo, y en la que comparte filas con su amigo Richard Carapaz, tras dar unos días de descanso a sus deportistas del World Tour, les pidió que se mantengan activos y que sigan las indicaciones de las autoridades sanitarias de sus países.

Narváez, que vive su segunda temporada en el Ineos, cumple con el aislamiento en Ibarra, en la casa de su novia, Génesis Rodríguez. “Comparto con sus padres y sus hermanos, me tratan muy bien, como si fuera un hijo más”, contó el ciclista.

Para mantener el estado físico, Jhonatan realiza rutinas con la bicicleta sobre un rodillo que le ayuda a simular como que estuviera en las carreteras, aunque confiesa “que no es lo mismo, ya que es complicado trabajar más de tres horas”.

Agregó que del Ineos le han indicado que la temporada se podría retomar entre junio y julio “por lo que nos han solicitado que sigamos siendo responsables con la alimentación y los entrenamientos”.

La rutina de Narváez inicia a las 08:00 para desarrollar ejercicios de estiramiento y de ahí pasar al rodillo.

El ciclista practica en las mañanas con su bicicleta sobre un rodillo. CORTESÍA

“El entrenar me ayuda a pasar la mañana, mientras que la tarde aprovecho para mirar la televisión, películas en compañía de mi novia y también para leer libros y revisar las redes sociales”, detalló.

Pero su principal objetivo en esta aislamiento es perfeccionar el inglés. “Trato de capacitarme mejor en el idioma, ya que es un largo tiempo que no estaré practicando con mis colegas ingleses que me han ayudado a tener mayores conocimientos y dominio”.

Además, está en contacto con Carapaz para compartir experiencias de los trabajos en casa y cómo están viviendo la cuarentena. Con Richie espera que al retomar las competencias puedan defender al Ineos en el Giro de Italia y la Vuelta a España.

También está expectante de la posibilidad de defender al país en los Juegos Olímpicos de Tokio, postergados para el próximo año, al formar parte de la llamada lista larga para las pruebas de ciclismo de ruta.

Al consultarle sobre la posibilidad de ser parte de carreras virtuales mientras dure la pandemia, el ciclista tricolor confesó que “no he escuchado acerca de esta alternativa y la verdad no me llama mucho la atención”.