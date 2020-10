Richard Carapaz, amo y señor del maillot rojo

La novena etapa de La Vuelta a España no tuvo mayores sorpresas. El alemán Pascal Ackermann fue proclamado ganador de la prueba de ayer, tras la descalificación del irlandés Sam Bennett, por un movimiento irregular, mientras que el ecuatoriano Richard Carapaz se mantiene como líder de la general.

Al término de esta prueba, que tuvo una distancia de 157,7 kilómetros, el ciclista carchense se ubicó en el puesto 24, tras cruzar la meta en un tiempo de tres horas, treinta y nueve minutos y cincuenta y cinco segundos.

Durante toda la competencia, el ecuatoriano del Team Ineos se mantuvo a buen ritmo, en el pelotón principal, guardando energías para la etapa de este fin de semana, que se desarrollará en las duras rampas de las montañas asturianas.

Antes del inicio de esta novena etapa se tenía previsto una dura competencia, pero no fue así, por lo que he guardado Richard Carapaz, del Team Ineos

El trayecto hasta el circuito de la localidad palentina galletera fue plácido para el grupo, un día auténtico de transición. El equipo Deceuninck dirigió el tren de los 155 ciclistas que perseguían a tiro a los dos rebeldes del día: Bennett y Ackermann.

Faltando cuatro kilómetros para llegar a la meta, en Aguilar de Campoo, municipio en la provincia de Palencia, se produjo una reñida disputa entre los líderes del pelotón, en el que se encontraba el ecuatoriano Carapaz. Al final, Bennett cruzó la meta en el primer puesto, pero minutos después los organizadores de La Vuelta le quitaron el triunfo al irlandés, debido a que en un tramo de la competencia había golpeado a un rival.

Por ello se proclamó como ganador de esta etapa a Pascal Ackermann. El belga Gerben Thijssen (Lotto), que había sido tercero, pasó a la segunda posición, y su plaza la ocupó el alemán Max Kanter (Sunweb).

La etapa no trajo ningún cambio en la general, donde Richard Carapaz (Ineos) mantiene el liderato con 13 segundos de ventaja sobre el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), y 28 segundos sobre el irlandés Daniel Martin (ICA).

“Pensé que iba a ser un día más nervioso, pero ha sido un día más tranquilo, más llevadero, como para recuperar fuerzas para lo que viene este fin de semana”, dijo Carapaz.

Mañana se realizará la 10ª etapa de la Vuelta, la cual está planificada que se dé en una distancia de 185 km, entre Castro Urdiales y Suances, con un único puesto de tercera categoría, antes de entrar el sábado en dos duras etapas de montaña, que podrían aclarar la clasificación general. DPI

Fugaz homenaje albo

Richie, hincha de todos los equipos

Sin una sola puesta quedó la camiseta en homenaje a Richard Carapaz que Liga de Quito había confeccionado en su homenaje. Y es que Richie, cuando vio la avalancha de comentarios sobre su tatuaje de Liga en su pantorrilla, dijo: “No soy hincha de ningún equipo, apoyo a todos”, escribió. Explicó que el tatuaje tiene una larga historia que después la contará, pero que con Liga no lo une nada. Luego los albos aclararon que solo se trató de un reconocimiento y nada más. Y además decidió que el “maillot de Richie” no saldrá a la venta y que su fotografía sería retirada de las redes sociales.