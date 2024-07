Richard Carapaz agiganta su leyenda

De amarillo y brillando en el podio del afamado Tour de Francia, Richard Carapaz volvió a demostrar que es uno de los mejores ciclistas a nivel mundial. Consiguió el maillot que le faltaba de las grandes vueltas, tras haber lucido la maglia rosa del Giro de Italia y la camiseta roja de la Vuelta a España, siendo el primer latinoamericano en conseguirlo.

Y lo hizo como más le gusta, dejando atrás problemas en su preparación que dejaban dudas de su nivel para la ronda francesa como líder del equipo EF Education-EasyPost. “Esto es un sueño. Aunque sea portar un día el maillot amarillo de la carrera más importante del mundo, es algo increíble. La emoción que tuve cuando me dijeron que era el líder es algo inolvidable”, confesó la Locomotora del Carchi.

El ciclista tricolor alcanzó el liderato del Tour de Francia tras cruzar primero entre los favoritos la meta en Turín. De esta manera sumó unidades claves en el listado por puntos, lo que le permitió arrebatarle el maillot amarillo a Tadej Pogacar (UAE), quien junto a Jonas Vingegaard (Visma) y Remco Evenepoel (Soudal) tiene el mismo tiempo que Carapaz.

“Turín es una ciudad que tendré en mi recuerdo. Para mí, este maillot amarillo es muy especial y era un sueño poder vestirlo”, resaltó Richie tras bajar del podio.

Carapaz ya había intentado alcanzar el primer lugar en la segunda jornada de la competencia. No lo logró, pero ascendió al cuarto puesto con el mismo registro que Pogacar. Volvió a apostar por liderar en el sprint a meta y esta vez tuvo su premio.

“Sabíamos que era muy peligroso, que era el primer sprint y siempre es muy nervioso, que había un par de curvas peligrosas en el tramo final. Pero el equipo ha hecho un gran esfuerzo, me han colocado bien en el tramo final y me han arropado para llegar a la meta”, manifestó. Detalló que “el plan era lograr el amarillo, sabíamos que era posible y estamos muy contentos de haberlo conseguido”.

OTRA HAZAÑA DE LA LOCOMOTORA

El ser el primer ecuatoriano en conseguir liderar el Tour de Francia motiva a Richie para repetir el podio que consiguió en 2021, esa vez como parte de Ineos Grenadiers.

“Estos días me he ido encontrando mejor. En la primera etapa sufrí, pero en la segunda me sentí mejor, eso me da confianza. Ahora quiero seguir intentándolo, ver hasta dónde puedo llegar. De todas formas, tras haber conseguido esto, todo lo que venga será ya un plus”, señaló.

Tiene claro que los favoritos al título siguen siendo Pogacar y Vingegaard, quienes se han quedado con la ronda francesa en las últimas ediciones, pero indicó que “por delante queda mucho Tour y mucha dureza. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible, intentaré luchar con ellos en las siguientes etapas. Si no lo logro, trataré de ser el mejor de los ‘humanos’”.

La celebración de Richard Carapaz con sus compañeros. CORTESÍA

El primer reto será el martes 2 de julio, cuando se cumpla la primera etapa de montaña de la competencia, donde buscará demostrar las habilidades de escalador que le han dado varios triunfos en la élite del ciclismo.

“Será un día duro y será difícil defender el maillot, pero lo voy a intentar. Cada día me estoy encontrando mejor y espero estar listo para intentarlo”, sentenció Carapaz.

