La revancha de Érika Pachito

El anuncio oficial se hizo público en octubre de 2020 y no fue sino hasta el 1 de febrero de este año que la boxeadora ecuatoriana Érika Pachito pudo tener entre sus manos una medalla que mereció siempre y que el destino se encargó de devolverle. El positivo en la prueba de doping de la ganadora del oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 le permitió a la púgil tricolor de 24 años la reasignación de la presea de bronce, algo que tomó como “una señal divina” de que está para logros aún más importantes.

Durante el acto en el que el Comité Olímpico Ecuatoriano le hizo la entrega formal, la deportista federada por la Concentración Deportiva de Pichincha agarraba la medalla y no dejaba de mirarla. Pensaba en la decepción que sintió en su momento en Perú al avanzar hasta los cuartos de final, etapa en la que fue superada 4-1 por decisión del jurado por la colombiana Jessica Caicedo Sinisterra, quien al final ganó el torneo, pero dopada.

“Fue duro, me esforcé mucho para llegar al podio panamericano en Lima, pero no se dio. Más tarde el destino se encargó de mostrarme que no debo flaquear en mis sueños”, precisa ahora convencida la boxeadora, quien pelea en los 75 kilogramos y que junto a Julio Castillo, ecuatoriano vicecampeón mundial, es considerada una de las cartas fuertes del país para conseguir el cupo a Tokio en el Preolímpico que se disputará en Argentina del 10 al 16 de mayo.

Érika no ha parado de entrenar. Durante el tiempo de confinamiento por la pandemia (alrededor de cinco meses) se mantuvo trabajando en casa y en agosto del año pasado, cuando regresaron paulatinamente a los entrenamientos presenciales, fue parte de los concentrados que el equipo nacional realizó por Esmeraldas, Napo y Portoviejo.

Prev Next Presente. Pachito (d) ganó en febrero su primera pelea en el regreso oficial al ring en el Campeonato Nacional Juvenil. Archivo

Pasado. Érika (azul) en Lima 2019, donde avanzó hasta cuartos de final. Archivo

“El traslado a 2021 de los Juegos Olímpicos nos desmoronó al principio, pero luego retomamos la motivación... Creo que el boxeo ha forjado mi carácter y me hizo mejor persona”, manifiesta.

En la concentración permanente de la Tricolor en la que Pachito ha participado de cara al Preolímpico hay trece pugilistas (cinco mujeres y ocho hombres), entre ellos Miguel Shiguango (52 kg), Jean Carlos Caicedo (57 kg), Miguel Ferrín (63 kg), José Rodríguez (69 kg), Jorge Mercado (81 kg), Julio César Castillo (91 kg), Meyli Aguas (51 kg), Helen Sánchez (57 kg), María José Palacios (60 kg) y María Belén Palacios (69 kg).

Cabe mencionar que en esta etapa de trabajo participan indistintamente Carlos Góngora e Ítalo Perea, quienes compiten a nivel profesional, sin embargo sí estarán representando al país en el Preolímpico.

Consultado sobre Érika, el entrenador de la selección nacional, Cirilo López, no se esconde nada y da a notar las grandes proyecciones que ve en ella. “Ha tenido un cambio total… Podemos resaltar el nivel de responsabilidad y conciencia que ha adquirido. Ahora le hemos dicho que tiene que buscar logros significativos”, dice el DT, quien este fin de semana viajó con Julio Castillo a una base de entrenamiento especial en Miami, Estados Unidos.

El reto para Érika está planteado. El Preolímpico de Argentina en mayo será la plataforma para demostrar que esa medalla de bronce reasignada vale cada gramo y que está para unos Olímpicos.