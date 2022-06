Para Christian Noboa Tello hablar del retiro a sus 37 años le suena a ‘palabrota’.Cuando se le toca el tema, lo elude con una gambeta, aplicando la misma destreza que muestra dentro de la cancha.

El jugador del Sochi, que lleva 15 actuando en Europa, no quiere saber nada de dejar el fútbol. Acaba de recibir el premio como el mejor jugador de Rusia, además de marcar siete goles y la misma cantidad de asistencias en el torneo de ese país.

Es tarde en Rusia y la madrugada en Ecuador. EXPRESO se contacta con el Zar para hablar del presente y futuro del volante nacional.

Actúa como si fuera un amateur, tiene las ganas como de un juvenil, pero la experiencia que le brinda todo el tiempo sumado en el balompié profesional.

Los 37 años llegan a la conversación cuando responde: “¡De entrada con las malas palabras! Solo diré que la expresión retiro ha pasado a ser una mala palabra para mí, es decir no hablemos de eso”. Y termina riéndose.

Noboa se siente feliz por la nominación en suelo ruso. “Ha sido un trabajo arduo en todo el año, mostrando que debo mantener el nivel, es por eso que se me asignó el premio. Estoy muy contento no me lo esperaba”.

Con Noboa pasa algo raro, parece que juega como un muchacho de 20 años, pero la cédula dice 37. Esto lo tiene claro, pero entre bromas y serio dice: “No quiero ver la cédula.Ahora uno piensa que va para atrás y dice que es un partido menos. Antes decía que era un partido más en mi carrera. Me siento bien, pero nada de estar viendo la fecha de nacimiento”.

Y al descartar el retiro del fútbol es imposible retomar algo por lo que Noboa muestra constante cariño: la selección ecuatoriana. “Siempre he estado listo para representar a mi país.Pero es decisión del entrenador de turno. Todo el mundo sabe el amor que tengo por mi selección, siempre he soñado y quiero estar en la Tri”, expresa el jugador que debuto en el profesionalismo defendiendo la camiseta de Emelec.

El Zar ha formado parte del proceso con la selección ecuatoriana rumbo a Qatar 2022. cortesía

Dice que el mejor secreto para eso es el sacrificio y la disciplina y sobre todo ser siempre agradecido. Cree que el jugador puede ser muy bueno, pero si no ha sido agradecido por los lugares donde ha pasado, seguro que hace rato ya no estaría en Rusia. “Han sido cinco equipos diferentes, y cuando regreso el trato siempre es espectacular”, dice con orgullo.

Sobre los goles y asistencias, como si fuera delantero, Noboa comenta que es una nueva faceta de su carrera debido a que juega más adelantado y no duda en responde que “disfruto ese amor con las redes, cosa que antes no lo hacía”. Admite que se arrepiente de no haberlo hecho desde hace tiempo.

Comenta que en realidad se siente muy cómodo y que en los últimos años se divierte más en la cancha.

“Ahora no pienso tanto, me divierto, no creía que en los dos últimos años estaría en el equipo ideal de Rusia, ha sido fabuloso”, expresa Noboa.

“El premio que me dieron me sirve para esforzarme más, es por eso que le dije a mis compañeros, familia y directivos que ha sido gracias a ellos que lo pude ganar”, expresa Noboa, quien tiene contrato con el Sochi hasta el 2023.