El resurgir de Richard Carapaz en la Vuelta

Nunca hay que descartarlo. Ese fue el mensaje que envió Richard Carapaz en la Vuelta, pero no lo hizo con palabras sino con hechos. Es que el ciclista ecuatoriano logró algo que pese a su rico historial, en el que suma logros como el cetro en el Giro de Italia, la medalla de oro olímpica en los Juegos de Tokio, o el subcampeonato en la propia Vuelta a España, no había logrado antes ganar una etapa en la última grande de la temporada.

Richie escribió así ayer otra histórica página en su trayectoria al imponerse en solitario en la duodécima etapa de la prueba, disputada entre Salobreña y Peñas Blancas/Estepona, de 192,7 kilómetros.

Richie se mostró “satisfecho de volver a encontrar sensaciones” de tiempos recientes y de lograr estrenar su casillero de victorias en la Vuelta.

“Siento mucha felicidad porque vine a la Vuelta con un objetivo que no he podido conseguir por diversas circunstancias y me había centrado en intentar ganar una etapa. Estoy muy contento con ello. Ha sido una mezcla de todo: felicidad, rabia, orgullo”, expresó en la meta el ciclista carchense, quien había llegado a la Vuelta enfermo y tras sufrir una caída en Mónaco, como dijo días atrás Xavier Artexte, su entrenador en Ineos Grenadiers.

De esas dolencias del tricolor, ya quedan pocas, o ninguna. En la reciente etapa mostró toda su destreza y técnica que lo convierten en uno de los mejores ciclistas del mundo, que escaló del puesto 24 en la clasificación general al lugar 16, reduciendo su distancia con el líder Remco Evenepoel (Quick-Step) a 11’16’’.

Es que el ecuatoriano se filtró en la numerosa fuga del día y a falta de 2 kilómetros para la meta atacó con fuerza, inapelable, para coronar a lo grande, con un tiempo de 4h.38.26, es decir 9 segundos por delante del neerlandés Wilko Kelderman (Bora Hansgrohe) y 24 menos que el español Marc Soler (UAE), ganador en Bilbao, un día más en la lucha por la etapa.

Richie muestra su júbilo descorchado una botella de champán. efe

“Ahora puedo disfrutar de otras sensaciones. En los tres primeros días en Holanda no estaba del todo bien. Al final, cuando vinimos a España tuvimos montaña de verdad y fue un poco más difícil para mí. Un par de cosas se complicaron, no pudo ser, y sobre todo ya me mentalicé en intentar ganar una etapa”, explicó.

Richie se quitó un espina que tenía. Con esto agiganta su nombre como figura de esta disciplina.

“Sabía que podía volver a ganar en la Vuelta. Otros años he sido segundo, tercero… es la primera vez que gano, así que emocionado. Todavía hay etapas que son muy buenas y lo seguiré intentando. Quiero aprovechar al máximo el nivel que tengo ahora, porque de ahora en adelante, si podemos conseguir otra etapa, bienvenido sea”, agregó Carapaz.

Sabía que tenía un solo movimiento y lo he aprovechado al máximo. Quiero aprovechar al máximo el nivel que tengo ahora. Richard Carapaz

El tricolor dejará el Ineos después de alcanzar podio en el Tour, Giro y Vuelta. Se irá al EF Education. A la Vuelta llegó para ampliar miras, pero enseguida tuvo que cambiar el chip. Cruzó la meta golpeando el manillar, agitando los brazos, gritando. La tensión y la gloria se dieron la mano en la cima de Peñas Blancas.

Este viernes se disputará la decimotercera etapa, entre Ronda y Montilla, con un recorrido de 168,4 km, donde seguirá luchando para enriquecer su historia y darle otro alegrón al país. “Hay una etapa bonita en Sierra Nevada, con mucha altura. Si pudiera ganarla sería grandioso”, finalizó el campeón olímpico tras pasar la meta.