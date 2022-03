Respetar el estilo, la clave de Ecuador ante Paraguay

Gustavo Alfaro lo tiene claro. El seleccionador nacional no se deja llevar por la situación en la tabla de posiciones, ni en las múltiples opciones que tiene Ecuador para sellar su boleto para el Mundial de Qatar. Él saldrá este jueves 24 de marzo de 2022 al estadio Antonio Aranda Encina con la misión de sumar los tres puntos. Y expone la razón: el estilo no se negocia.

Gustavo Alfaro: "No solucionaremos los problemas cotidianos del Ecuador, pero sí podemos dar una alegría al pueblo" Leer más

“Tenemos una manera de jugar. Va más allá de que sea con línea de cinco, cuatro, tres puntas o dos puntas. Las formas no cambian, ni modifican la actitud”, inició.

Y lo detalló. “Si pensamos en los puntos y el gol diferencia que tenemos podemos caer en el lugar equivocado. Recordemos que cada vez que bajamos el nivel de concentración padecimos, como ante Perú en Quito o Venezuela de visitante. Eso nos pudo poner en un lugar complicado”, agregó.

Para él, lo recomendable es seguir en la línea de trabajo que los llevó a este punto tan cercano al Mundial. “Si llegamos hasta acá en la tercera posición tenemos que tratar de terminar de la misma manera. Hemos hecho los méritos para no depender de nadie, si queremos seguir así no podemos negociar la entrega, ni la búsqueda. Debemos estar a la altura de las circunstancias de lo que demanda el partido y la eliminatoria”.

El estratega, de 59 años, reconoció que este encuentro tendrá varios puntos para destacar. Uno de ellos es la nómina rival, llena de jóvenes y caras nuevas. “Paraguay está en un nuevo proceso y los chicos de ahora querrán mostrarse. Están fuera de esta eliminatoria, pero están pensando en su propio proyecto y tienen muchas ganas porque para ellos es el inicio”.

En cuanto a lo futbolístico, para este partido no contará con Gonzalo Plata, Alan Franco, ni Moisés Caicedo. Además, Romario Ibarra llegó lesionado y es duda. Ante ello, el técnico argentino sigue buscando el once titular. “Tenía el equipo en mi cabeza, pero toca revisarlo. Hay buenos elementos, pero aún no defino si iremos con dos extremos, dos puntas, un medio y un punta”, admitió.

El entrenador Carlos Sevilla coincide con los conceptos de Alfaro. Cree que no se debería cambiar el estilo de juego.

“Ecuador ya tiene un esquema definido que le ha dado buenos resultados. Básicamente espera en los tres cuartos de cancha, presiona al rival que tiene el balón y tiene la misma predisposición de local, como de visitante, casi no cambia mucho”, inició.

Sin embargo, reconoce que para esta ocasión habrá una variante más: los suspendidos y lesionados. “No contar con tres jugadores, en una línea de cinco volantes, es algo que sí complica. En el caso de las selecciones existe la ventaja de que se puede elegir a futbolistas con características similares para no tener que cambiar mucho, pero sí afecta al final de cuentas. Además, el problema es que se ha tenido mala suerte porque se llama a un reemplazo y justo ese se lesiona”.

Por su parte, el director técnico, Ernesto Guerra, le recomienda prudencia. “Lo más importante es fijar el objetivo. Sería lindo ganar, pero el empate alcanza. La clave será no permitir un gol rival. A partir de ahí se pueden acomodar las piezas como se desee. Recordemos que nunca se ha ganado en Paraguay por eliminatorias y por ello también es necesario ser muy inteligentes para jugar este partido”.