Renato Ibarra, libre con medidas cautelares

El futbolista ecuatoriano Renato Ibarra salió en libertad la noche del jueves 12 de marzo luego de que se le retiraran los cargos que le fueron impuestos en primer momento por su esposa Lucely Chalá. El jugador nacional fue liberado tras haber sido acusado de violencia familiar, sin embargo tendrá que cumplir con medidas cautelares.

Las condiciones, según publicó el diario mexicano Récord, son asistir a cursos con perspectiva de género, mantenerse alejado de su esposa, impedimento de salida del país y firmar cada 30 días para constatar que se encuentra en suelo mexicano.

El caso de Ibarra, quien fue acusado de maltrato físico por Lucely Chalá, dio un giro en vista de que su pareja se retractó de su primera declaración, por lo que al futbolista se le retiraron los cargos por los que se le acusaban.

Antes de que el mediocampista tricolor salga en libertad, el América, club donde jugaba el futbolista, decidió poner fin a su vínculo contractual. Esto como una muestra de que el conjunto americanista "tiene una cultura de respeto contra las mujeres, por lo que reprueba tajantemente los actos realizados por el Sr. Renato Ibarra".

La libertad del volante ecuatoriano se dio el mismo día que se filtró por redes sociales un video en el que presuntamente estaba agrediendo a su esposa, la misma que en su declaración de ayer jueves, durante la segunda audiencia del caso manifestó: "No me agredió físicamente. No recuerdo haber dicho eso en la entrevista", fueron las palabras de Chalá ante el juez.