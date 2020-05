Renato Ibarra, entre la crisis y una segunda oportunidad

Paradójicamente, la crisis que se le avecina al mundo del fútbol por la pandemia del coronavirus puede resultarle favorable a Renato Ibarra, mediocampista ecuatoriano que fue desvinculado del América por un caso de violencia de género.

Es que si bien Emilio Azcárraga, dueño de las Águilas, está convencido de que la Liebre no debe seguir en club tras la acusación de su expareja Lucely Chalá por violencia doméstica e intento de femicidio, hay otros en la directiva que no piensan lo mismo y que desean reincorporar al plantel profesional al extremo ecuatoriano de 29 años, según el diario deportivo mexicano Récord.

Wacho Sánchez, el primer exCopa que vuelve a trabajar con Vito Muñoz Leer más

Las dificultades económicas por las que atraviesan los clubes actualmente provoca que adquirir jugadores no sea prioridad, esto no le conviene al América que recientemente puso en venta al exfutbolista del Vitesse holandés. Para intentar concretar esta negociación incluso se bajó su cotización inicial de $ 5'000.000 a $ 4'200.000, pero ni así. Compradores no hay, el trueque es una opción, pero esta alternativa no es de mucho agrado para los americanistas.

En vista de esto, los altos mando del cuadro mexicano de las Águilas debaten seriamente la posibilidad de que el otrora jugador de El Nacional vuelva a estar con sus compañeros, ya que tanto el entrenador Miguel Ernesto Herrera como la mayoria de la plantilla lo recibirían con los brazos abiertos.

En épocas en que las ofertas no sobran por las complicaciones económicas a raíz de la pandemia, debido a que la mayoría de las instituciones apelarán a reducir costos, vender jugadores por un precio menor al esperado y tratar de fichar lo menos posible para apostar a los jóvenes de las formativas, el panorama para negociar a Ibarra no es el mejor, sobre todo luego del escándalo con su anterior pareja.

Verona van de Leur, de gimnasta de talla mundial a estrella porno Leer más

El futbolista ecuatoriano Renato Ibarra junto a su esposa, Lucely Chalá, cuando todo era amor en su relación. Internet

Pese a que aún nada está decidido, el propietario del América tomará la decisión sobre el futuro del jugador, siempre escuchando a los otros dirigentes de las Águilas, un lugar donde la imagen que proyectan ante sus hinchas y el mundo es un importante valor agregado.

Mientras esto pasa, Ibarra entrena en su casa durante la cuarentena a la espera de un llamado del club propietario de su pase o un elenco que haga una oferta por sus servicios. Hay que recordar que por los próximos cuatro meses el volante no puede ir a ningún equipo fuera del país pues tiene que firmar en una delegación mexicana, como parte de las medidas cautelares para su libertad.