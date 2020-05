Verona van de Leur, de gimnasta de talla mundial a estrella porno

La vida de la ex gimnasta artística holandesa Verona van de Leur ha dado drásticos giros. Ella fue subcampeona de Europa en 2002 y hasta nominada a mejor atleta en su país, pero luego cayó en desgracia, vivió en la calle y terminó en la industria del cine para adultos.

Esta deportista y actriz revela detalles de la transición en su libro 'Simply Verona', que fue publicado este año y que ha despertado el interés de múltiples lectores que quieren saber más de esta europea que incluso estuvo cerca de representar a su país en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Verona van de Leur ganó mútiples medallas en su carrera como gimnasta. Cortesía

La talentosa atleta representó a su país en los principales eventos internacionales y hasta llegó a ganar varias medallas, incluyendo una de plata mundial y cinco premios en campeonatos de Europa.

La proyección de Van de Leur se detuvo a causa de una lesión y su vida se desmoronó. Vetada de la casa de la familia, dice que pasó dos años sin hogar y sufrió una batalla legal frenética con su padre.

Las cosas empeoraron aún más cuando fue encarcelada, condenada por chantaje en 2011. Ella dice que estuvo a pocos segundos de pararse frente a un tren para terminar con su vida.

La sensual holandesa dejó el cine para adultos y quiere volver al deporte. Cortesía

Pero todo mejoró para ella por la propuesta para hacer películar pornográficas. Sobre su incursión en la industria del cine para adultos, que dice que dejó el año pasado, Van de Leur le dijo a CNN Sport: “En realidad no me arrepiento porque vivía en las calles… todavía lo haría, así que no lo hago, no me arrepiento, no de la forma en que lo hice, no”.

“En 2011 me ofrecieron tal cantidad de dinero que no pude rechazarlo, podía darme el futuro con el que había soñado”, explicó la holandesa de 34 años.

"Estoy agradecida con todos mis fanáticos de todo el mundo que me han apoyado en mi carrera en la industria erótica. Ha sido una experiencia notable, y me ha enseñado mucho sobre mí y el mundo, pero es hora de comenzar un nuevo capítulo en mi vida y compartir mis experiencias para ayudar a otros", explicó Van de Leur, quien ahora quiere reportar la actividad deportiva y una de sus opciones es ser entrenadora.