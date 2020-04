Renato Ibarra: "Tengo que aclarar que nunca hubo agresión"

Renato Ibarra, jugador que pertenece al América , dijo a través de sus redes, que los medios de comunicación le han dado “muy duro” y que nunca “hubo agresión” a su ex pareja sentimental, Lucely Chalá.

“He visto publicaciones que me han dado duro y de periodistas grandes, pero así es esto y me toca aguantar todo. Además, injustamente porque no hubo agresión a mi ex pareja”, dijo Renato Ibarra, libre con medidas cautelares, al programa Fútbol Picante.

El "lado personal" de Renato Ibarra genera dudas en el DT de Pumas Leer más

“Me ha dolido un poco el cómo ha manejado la prensa todo esto. Todo es muy injusto. Tampoco me hago la víctima de lo que pasó, pero tengo que aclarar que nunca hubo agresión. Hubo un problema familiar, pero nunca agredí a mi ex pareja”, agregó el exjugador de El Nacional.

Renato Ibarra, quedó fuera de América al ser separado por la directiva después que el sudamericano fuera detenido por violencia familiar. Al quedar en libertad, el extremo derecho ya no pudo ingresar a las instalaciones de Coapa y continúa entrenando por su parte.

Ibarra, según reportes de la prensa mexicana, es pretendido por Cruz Azul, Xolos y Pachuca, sin embargo el América pide cerca de cinco millones de dólares por él, lo que complica la venta de los derechos deportivos del jugador.