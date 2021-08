Un relevo de ilusión tricolor

Con el antecedente del quinto lugar alcanzado este año en el Mundial de Silesia, Polonia, el equipo de relevos femenino ecuatoriano de 4 x 100 llega a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde este miércoles 4 de agosto competirá a partir de las 20:00 en busca de darle una nueva alegría al país.

Es así como Ángela Tenorio, Anahí Suárez, Yuliana Angulo, Virginia Villalba y Marizol Landázuri saltan a la pista en una cita ecuménica que le ha brindado medallas de oro y una presea de plata al país, pero las atletas tienen ganas de más.

Y es imposible para una de las representantes nacionales no recordar lo que fue la clasificación al evento más importante del deporte.

“La clasificación a Tokio en la posta 4x100 la viví de una manera distinta, emocionante, porque venía de tres años sin hacer relevos y eso me llenó de confianza”, sostuvo Angulo previo al desplazamiento a los Juegos, donde dejó claro que el objetivo es lograr una exitosa participación, pero siempre basándose en el trabajo.

“Ahora sencillamente en la prueba toca romperse para llegar lejos en los Olímpicos”, agregó la atleta nacida en Quinindé, Esmeraldas.

En la justa celebrada en mayo en territorio polaco, las corredoras nacionales pararon el cronómetro en 43 segundos y 86 centésimas, mientras que el combinado de Estados Unidos lo hizo en primer lugar al marcar 40, 82 segundos.

Cabe anotar que el representativo norteamericano tiene el récord olímpico y mundial en esta modalidad que fue logrado en Londres 2012, lo que lejos de mermar a las competidoras tricolores, las motiva con el fin de dar el campanazo.

Tengo la mentalidad ganadora porque sé lo que significa el orgullo de representar a millones de ecuatorianos Angela Tenorio, velocista

Es así como las atletas ecuatorianas cumplen el último tramo de su preparación en la pista alterna del Domo Stadium.

Suárez, la más joven del equipo con 20 años, ya cuenta con el antecedente de haber participado en unos Juegos Olímpicos de la Juventud, una buena base para sus propósitos.

“Soy muy joven y estoy logrando mis expectativas y eso me tiene muy contenta, pero no me quiero quedar ahí, mi deseo es alcanzar las metas. Ya estuve en unos Juegos Olímpicos, y aunque fueron de la Juventud, me sirvieron para hacerme más fuerte”, comenta la deportista, que al competir cumplirá uno de sus mayores anhelos, pero siempre con la confianza de dejar en alto el nombre del país.

“Mi sueño era llegar a los Juegos Olímpicos de mayores y estoy con una fe bárbara de que nos va a ir bien”, sentenció la velocista oriunda del Carchi.