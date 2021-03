¿Mario Pineida o Leonel Quiñónez? Un 'lindo problema' para Fabián Bustos

Lejos de ocasionarle un conflicto, el regreso de Mario Pineida le representa al director técnico Fabián Bustos una nueva oportunidad para demostrar el poderío del plantel con el que Barcelona cuenta en esta temporada.

El lateral del Ídolo ya entrena a la par de sus compañeros, luego de superar la contractura muscular sufrida durante uno de los últimos encuentros de la pretemporada.

Durante su ausencia, Leonel Quiñónez ha demostrado que tiene la calidad necesaria para pelear por la titularidad en la banda izquierda. En las dos primeras jornadas de la LigaPro ya suma una asistencia y se ha convertido en una constante vía de salida.

Aunque ambos tienen características ofensivas, son dueños de potentes remates, e incluso manejan un número similar de asistencias, Pineida es más de ingresos diagonales, mientras que Quiñónez garantiza un mayor número de llegadas hasta la línea de fondo.

ELECCIÓN

Para el juego del domingo ante Guayaquil City, programado para las 18:00 en el estadio Christian Benítez, Bustos deberá definir a cuál de los dos ubica en el once abridor.

“Cualquiera de ellos puede ser de utilidad. Son pocas las cosas que los diferencian, e incluso en el sentido general garantizan una buena cobertura defensiva y despliegue al ataque, por lo que el funcionamiento del equipo no se verá perjudicado en lo absoluto. La verdad no veo ningún problema aquí, porque tener de dónde elegir es algo que facilita el trabajo a cualquier entrenador, lo malo es cuando no se tienen opciones”, dijo el exfutbolista Luis Zambrano.

El lateral Mario Pineida podría debutar en la presente LigaPro ante Guayaquil City. cortesía

La única “desventaja” que el entrenador Víctor Peláez encuentra en este mano a mano que Pineida (28 años) y Quiñónez (27) mantienen por la titularidad en el conjunto canario, es que la selección ecuatoriana pierde alternativas por ese lado, porque solo uno de ellos tendrá la regularidad que se alcanza al estar permanentemente en el rol abridor.

“Los dos son laterales con marca y salida, por lo que solo uno de ellos podrá jugar. El que se quede en la banca no tendrá la vitrina que necesita para ser tomado en cuenta en alguna convocatoria”, sentencia.

En tal caso, el Toro Bustos ahora tiene la ventaja de poder ver entre sus suplentes y encontrar opciones para cada uno de los puestos, algo que no sucedió el año anterior, cuando incluso se vio en la necesidad de improvisar jugadores en algunas líneas, como le sucedió las dos jornadas en las que no pudo contar con Darío Aimar.

En el caso del lateral izquierdo, incluso cuenta con una tercera alternativa, Pedro Pablo Velasco, quien ha demostrado que se acomoda bien con cualquiera de los dos perfiles, cuando ha sido necesario.