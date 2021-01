Regresar para estar en vitrina

Gabriel Achilier, Manu Balda, Luis Fernando León y Franklin Carabalí son algunos de los nombres que volverán a sonar en el fútbol ecuatoriano, luego de su paso por el extranjero.

A ellos se podrían sumar los de Juan Luis Anangonó, Brayan Angulo y algún otro que apuntaría al regreso a nuestro medio para tener el protagonismo que perdieron por diversas situaciones.

Hay casos como el de Achilier, quien vuelve después de una dilatada trayectoria fuera de nuestras fronteras y otros como el de Carabalí, de breve paso por el exterior (la filial del Orlando City).

Achilier fue fichado por Orense, luego de haber fracasado el intento de Alianza Lima -hoy en segunda categoría de Perú- de llevarlo a sus filas.

Balda se incorporó a Guayaquil City. En sus últimos meses en el balompié mexicano recibió propuestas de tres clubes grandes de Ecuador, pero no se llegó a un acuerdo.

León se convirtió en el último refuerzo de Barcelona antes del arranque de la LigaPro y la Copa Libertadores.

Algunos jugadores ecuatorianos no tienen la personalidad necesaria para mostrar su calidad en el extranjero. Carlos Sevilla, entrenador ecuatoriano.

LOS MOTIVOS

El técnico Carlos Sevilla considera que hay un denominador común en el regreso de nuestros legionarios. “Podemos señalar muchos factores, pero me inquieta mucho la formación que tienen nuestros jugadores en las divisiones menores. Vemos muchos casos de gente que no está preparada para triunfar fuera de nuestro país, que pese a tener condiciones físicas y técnicas no logra adaptarse a los cambios que representa un nuevo medio, costumbres diferentes, otro idioma, la comida, el clima, etc. La personalidad es una parte fundamental para alcanzar el éxito profesional y lamentablemente a nuestros futbolistas les falta eso de creer en ellos mismos, adaptarse y triunfar”.

Sevilla pone énfasis en el manejo que algunos empresarios tienen con algunos deportistas, buscando mayores réditos económicos, y dejando en segundo plano aspectos tan importantes como son la continuidad y el bienestar de sus representados.

Cada transferencia, en condición de venta o préstamo, representa un ingreso para jugador y empresario, ya sea por concepto de comisión, porcentaje o prima. A mayor movimiento, mayor es la ganancia.

Existen casos en los que el deportista ecuatoriano se ha visto en la necesidad de reducir sus pretensiones económicas para volver al país. La falta de recursos provocados por la pandemia de la COVID-19 y el incremento del número de nacionalizados que los clubes pueden inscribir desde el año anterior obligó a que el mercado vaya a la baja.

El exfutbolista Luis Zambrano pone otro factor sobre el tapete. “A nadie le conviene estar parado. Por bueno que sea tu contrato siempre hay posibilidades de mejorar. Llega un momento en que debes abandonar tu zona de comodidad, darte cuenta que el tiempo pasa y no logras superarte y es mejor comenzar a ceder, incluso si eso significa dar un paso hacia atrás, regresar al país, tomar impulso en algún equipo que garantice minutos en cancha, volver a mostrarte e irte al extranjero otra vez, pero con más fuerzas”.

Contar con esa vitrina, que incluso abra las puertas de la selección, es otro motivo para que el número de repatriados se incremente. Sin embargo, Sevilla cree que esto no funciona en todos los casos.

“Achilier tuvo su oportunidad, con aciertos y errores, pero no creo que tenga espacio en el equipo nacional. Balda es un elemento con talento, que pudo haber llegado muy lejos, pero se quedó en el camino. Al que más opciones le veo es a León, porque está en la etapa de crecimiento profesional y aún puede darle algo a nuestra selección”, finaliza Sevilla.