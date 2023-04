Alexander Arreaga, remero del club Asociación Deportiva Naval (ADN), no pudo ganar la regata Guayaquil-Posorja 2023, pero su satisfacción fue terminar la competencia de yolas en la categoría cuádruples con timonel para enviar un mensaje a su querida mamá Mirta Jiménez, quien falleció en 2021.

Al culminar la carrera, que se disputó el viernes pasado y su meta fue en el malecón de Posorja, parroquia del cantón Guayaquil, soltó sus remos, luego se llevó sus manos hacia su cara, saludó a las personas y pidió a los miembros asistentes de su equipo que le pasen el cartel, el cual medía 2 metros de ancho por 1 de largo.

Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán, más lejos de jugar en la Champions League Leer más

Y esta pancarta tenía la siguiente leyenda, la cual escribió él: “Mamá, si te apareces por algunos de mis sueños, abrázame que te extraño”.

“Ella siempre me acompañó en mis carreras. Cada vez que yo llegaba a la meta ella estaba en la orilla esperándome, no le importaba si llegaba último, igual se quedaba esperándome y me recibía con mucha emoción y amor”, declaró emocionado y mostrando su cartel.

Los amantes de la regata, al ver que Arreaga le dedicó un mensaje a su mamá, empezaron a aplaudirlo y hasta se tomaron fotos con él. Por un momento le ‘robó’ el protagonismo al ganador de la modalidad cuádruples con timonel, el Club Ab. Manuel Calle-Astillero.

Las personas buscaron a Alexander Arreaga para tomarse fotos con él y el cartel. Ginno Zambrano

“Ya es la segunda regata que no tengo su compañía y para mí es duro llegar y no verla allí en la meta. Su recuerdo es mi motor y motivación para seguir en esta competencia. Esta vez no se pudo ganar, pero queda el orgullo de cumplir. Estoy feliz por la carrera y el equipo que quedó campeón”, acotó.

Emelec le dice adiós a Dixon Arroyo Leer más

La alegría del campeón

El remero Joe Vargas de la Cruz, quien es parte del Club Ab. Manuel Calle-Astillero, reveló que para quedar campeones y destronar a ADN, equipo que llegaba tras ganar la competencia 9 veces seguidas, en altamar tuvieron que dar el máximo de su esfuerzo.

“Somos un equipo que nos unimos este año. Sabíamos que la carrera sería difícil. En el agua, nosotros punteamos las tres primeras horas, pero luego ADN nos alcanzó. En ese momento nos gritamos que había que dar nuestro máximo esfuerzo. Hasta el final estuvimos disputando, pero gracias a Dios ganamos”, aseguró.