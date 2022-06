Recta final para definir el futuro de Richard Carapaz

Las negociaciones para fichar a los ciclistas que participan en el World Tour se intensifican en estos días. Con varios ‘capos’ finalizando su contrato, los agentes y pedalistas ultiman detalles para definir su futuro.

Uno de los ciclistas que están en esta situación es Richard Carapaz, quien a fin de temporada culmina su vínculo con Ineos Grenadiers.

El ecuatoriano, ganador del Giro de Italia en 2019 y vicecampeón este año en la Corsa Rosa, además de haber estado en el podio del Tour de Francia y la Vuelta a España, es uno de los más buscados.

Carapaz comentó que mantiene diálogos para una renovación con la formación inglesa y que “lo más probable es que me quede”.

Detalló que con Ineos Grenadiers ya están programando nuevos retos y enfatizó que “el liderazgo que tengo dentro del equipo yo me lo he ganado, nadie me ha regalado nada”.

Pero también tomó fuerza la posibilidad de ser el único líder del equipo norteamericano EF Education-EasyPost. El portal especializado VeloNews señaló que Carapaz tendría ya un acuerdo y que solo faltaría definir si es por dos o tres temporadas.

“EF Education-EasyPost se negó a comentar cuando fue contactado por VeloNews esta semana, pero entendemos que el trato está hecho y que será ratificado el 1 de agosto, cuando se abra la ventana de transferencias”, reseñó el portal.

De concretarse este traspaso, sería el tercer equipo de Carapaz en el World Tour, tras el Movistar español y el Ineos Grenadiers, y compartiría filas con su compatriota y amigo Jonathan Caicedo.

PREPARACIÓN

Mientras define su futuro, Carapaz se encuentra en el país para preparar su participación en la Vuelta a España, la última grande del año.

Realiza activaciones físicas a la par de los entrenamientos, cuya intensidad irá en aumento. Una de las últimas actividades de Richie fue ascender a la cumbre del volcán Chiles, en su natal Carchi. Antes de la ronda española, el ciclista tricolor será parte de la Vuelta a Polonia.