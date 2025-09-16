Real Madrid vs. Marsella: hora y cómo ver en vivo el partido de Champions League

Real Madrid, el rey de la competencia europea, se estrena en la Champions League 2025 recibiendo al Marsella francés

La Champions League 2025-2026 abre oficialmente su fase de liga este martes 16 de septiembre y lo hace con el Real Madrid como gran protagonista. El club más laureado de Europa recibirá en el estadio Santiago Bernabéu al Olympique de Marsella, a partir de las 14:00 (hora de Ecuador).

Será el segundo intento de Kylian Mbappé vestido de blanco por conquistar la ansiada Orejona. Bajo la dirección de Xabi Alonso, el Madrid inicia una nueva etapa tras el exitoso ciclo de Carlo Ancelotti, que culminó con un techo en los cuartos de final frente al Arsenal. Ahora, con un proyecto renovado y figuras recuperadas como Jude Bellingham y Eduardo Camavinga, la plantilla madrileña busca dar el primer paso hacia la decimosexta Champions.

El Marsella, en tanto, llega al Bernabéu con confianza después de golear 4-0 al Lorient en la Ligue 1. Los fichajes Benjamin Pavard, campeón mundial con Francia en 2018, y el marroquí Nayef Aguerd fueron protagonistas con goles en esa victoria. A ellos se suma el argentino Facundo Medina, pieza clave en la defensa de tres diseñada por el técnico Roberto De Zerbi, un entrenador de carácter fuerte y amante del fútbol ofensivo.

Pierre Emerick Aubameyang es la referencia de ataque del Marsella. CORTESÍA

El equipo francés también cuenta con profundidad en los costados gracias al panameño Amir Murillo y al estadounidense Timothy Weah, mientras que en el mediocampo sobresalen Geoffrey Kondogbia y el danés Pierre-Emile Höjbjerg. En ataque, la experiencia de Pierre-Emerick Aubameyang se combinará con la juventud y talento de Mason Greenwood, de apenas 23 años.

El Real Madrid llega con un historial contundente en sus estrenos europeos: ha ganado 16 de sus últimas 18 primeras jornadas de Champions, incluidas las cuatro más recientes. Con Mbappé como estandarte y un plantel renovado, los blancos buscarán empezar con pie firme ante un Marsella que promete dar batalla.

Real Madrid vs. Marsella – Datos del partido

Fecha: Martes 16 de septiembre

Hora: 14:00 (Ecuador)

Estadio: Santiago Bernabéu

Transmisión: ESPN y Disney+

