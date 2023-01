El Villarreal se llevó la victoria en La Cerámica (2-1) ante el Real Madrid en un vibrante partido jugado de tú a tú en el que los locales se adelantaron dos veces en el marcador.

Tras una primera parte sin goles, Yeremi Pino abrió el marcador antes de cumplirse los dos minutos de juego de la segunda parte y aunque Karim Benzema empató de penalti en el 60, dos minutos después Gerard Moreno, también desde el punto de penalti, adelantó de nuevo a los locales.

La puesta en escena de Villarreal y Real Madrid fue totalmente opuesta. Los locales protagonizaron un inicio fulgurante ante un rival dormido, lento y superado que vio cómo los castellonenses gozaron de tres buenas ocasiones en solo cuatro minutos, una de ellas con un balón a un palo tras un remate de tacón de Francis Coquelin.

El equipo de Carlo Ancelotti no logró prácticamente pasar del centro del campo hasta el minuto 7 de partido, pero superada la efervescencia inicial de los locales el Real Madrid le tomó el pulso al duelo paulatinamente y comenzó a encadenar posesiones de ataque más largas. Pero, todo lo dejaron para la etapa de complemento.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dijo este sábado que su rival jugó "mejor y si uno juega mejor merece ganar".

"Creo que la clave ha sido que no hemos defendido bien nuestro campo, hemos dejado muchos balones divididos y el Villarreal ha disfrutado de eso. Hemos sido peligrosos arriba, pero hemos tenido problemas atrás. Hemos fallado en cosas que a veces hacemos mejor. Creo que debemos centrarnos para resolver ese problema", señaló.

Respecto a los dos penaltis del partido, dijo: "En el tema de los penaltis el fútbol ha cambiado en este sentido, si toca con la mano y no está cerca del cuerpo, es penalti. Si resbala o no ya no importa, creo que los dos penaltis viendo la regla son correctos. Pero creo que a los aficionados del fútbol no les gusta esto, pero no queda más que respetar esta regla".

En ese sentido, tras otra pregunta al respecto, respondió: "No me hagáis que diga que no es fútbol, que el otro día ya se montó un lío increíble por decir eso. Es una regla y hay que acatarla. No hay más".