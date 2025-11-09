Rayo Vallecano vs Real Madrid HOY: Hora y dónde ver EN VIVO el partido de LaLiga

El conjunto merengue busca mantener el liderazgo en el torneo español, sin embargo, los registros con el rival no son buenos

Vinícius es una de las principales figuras en el ataque de Real Madrid.

El Real Madrid tiene una cita crucial este domingo 9 de noviembre (10:15 de Ecuador) en el barrio de Vallecas, donde enfrentará al Rayo Vallecano por la jornada 12 de LaLiga EA Sports. Más que tres puntos, el líder liguero se juega su imagen y la tranquilidad tras la derrota sufrida a mitad de semana en Champions League.

El equipo de Xabi Alonso aterriza en un ambiente enrarecido, tanto por su reciente tropiezo en Anfield (1-0 ante Liverpool) —que ha desenterrado viejas dudas— como por la tormenta interna que sacude al vestuario rival.

En la previa, el foco de la polémica no está en el juego, sino en el banquillo. Si bien el Rayo Vallecano consiguió una épica remontada in extremis (3-2) ante el Lech Poznan en la Conference League, la euforia se diluyó por un tenso enfrentamiento entre el técnico Íñigo Pérez y el experimentado lateral Iván Balliu a raíz de un cambio.

El conflicto fue tan notorio que el entrenador evitó la comparecencia posterior y dejó al vestuario sumido en la incertidumbre. Pese a este ruido, el conjunto de la franja se presenta con una racha sólida de una sola derrota en sus últimos ocho partidos y tres victorias consecutivas en casa, dos de ellas sin encajar goles. El Rayo, décimo con 14 puntos, ve en este duelo la oportunidad de mirar hacia arriba en la tabla.

Por su parte, el Real Madrid viaja a Vallecas obligado a reaccionar. La imagen mostrada en Champions League, con una derrota (1-0) donde solo la actuación heroica de Thibaut Courtois (ocho paradas) evitó la goleada, ha hecho sonar las alarmas. Figuras clave como Kylian Mbappé y Vinícius Júnior se vieron inoperantes, exigiendo un cambio de chip inmediato para consolidar el liderato.

Mantener los cinco puntos de ventaja sobre el FC Barcelona —que juega horas después— es el objetivo primordial para disipar las dudas que comenzaron con el derbi del Metropolitano.

Dato Clave: Vallecas no es un terreno amable para el Real Madrid. Los blancos solo han logrado una victoria en sus últimas cinco visitas al feudo rayista, registrando dos empates y dos derrotas desde febrero de 2022.

Canales y plataformas dónde ver EN VIVO Rayo Vallecano vs Real Madrid

El importante compromiso entre Rayo Vallecano y Real Madrid, en la fecha 12 del torneo español, podrá ser disfrutado por las señales de DSports 9 o por la plataforma digital de DGO. En horario ecuatoriano, peruano y colombiano será a partir de las 10:30 de este domingo 9 de noviembre.

Minuto a Minuto de las acciones entre Real Madrid y Rayo Vallecano

