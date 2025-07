El Ramón Unamuno ‘revive’ en una cancha de césped sintético de Miraflores

La Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) reaperturó la renovada cancha sintética de fútbol, ubicada en el complejo “Pancho Jiménez Buendía” de Miraflores, al norte de Guayaquil, con el nombre de Ramón Unamuno.

Construida en el año 2000, el escenario deportivo ya había cumplido su vida útil, por lo que la matriz provincial del deporte consideró su reconstrucción formal, esta vez bajo el nombre del emblemático y recordado estadio que fue demolido en 2016 y que estaba ubicado en las calles Los Ríos y Cuenca.

Ramón Unamuno, un Legado que vuelve a brillar ⚡️



Fedeguayas inauguró este 18 de julio la nueva cancha sintética de fútbol, nombrada Ramón Unamuno, en honor al legendario futbolista de la década de 1920.



“Recordar una retroexcavadora destruyendo el estadio y el coliseo ‘Abel Jiménez Parra’ era un insulto a la historia del deporte. Los escenarios de Fedeguayas no son solo piedra y cemento, son historia deportiva. El “Ramón Unamuno” significaba mucho. Los futbolistas recuerdan con nostalgia este estadio que desapareció. Allí se jugaba el futbol barrial, colegial parroquial, y semiprofesional”, manifestó Roberto Ibáñez, presidente de Fedeguayas durante la reinauguración.

El dirigente añadió: “Un familiar de Ramón Unamuno me escribió en redes sociales después de haber inaugurado un escenario de Fedeguayas. '¡Presidente Ibáñez no olvide que el Estadio que llevaba el nombre de mi abuelo lo desaparecieron!', me dijeron. Hoy he cumplido con la familia de este recordado deportista”, expresó el titular.

