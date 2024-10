Rambert Vera: "Un empate entre Ecuador y Paraguay estaría bien"

Tal y como ha sido durante toda su vida, el paraguayo Enrique ‘Rambert’ Vera se sigue desenvolviendo dentro del verde césped de un campo de fútbol. Hoy, desde Asunción, Paraguay, como entrenador de la Sub-16 del Club Tacuary, y después de cumplir con una exitosa carrera en varios equipos en Ecuador, el exfutbolista se animó a analizar para EXPRESO el partido que ambas selecciones disputarán desde las 16:00 por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

¿Cómo analiza el partido Ecuador-Paraguay?

Será un compromiso difícil y complicado, como van a ser todos los partidos de las Eliminatorias de aquí en adelante. Sabemos que Ecuador viene bien por los jugadores que tiene, y Paraguay, con un técnico nuevo (Gustavo Alfaro), está de a poco mejorando. Creo que va a ser un encuentro muy táctico.

¿Es una ventaja que Alfaro, quien dirigió a Ecuador, ahora esté con Paraguay?

Puede ser un factor, pero no de ventaja, sino de que Paraguay aproveche el momento. Por Alfaro se cambió eso de viajar un día antes a Quito; ahora se fueron con días de anticipación y los que juegan afuera se encontraron allá; fueron cuatro días antes en Quito, entrenando en el estadio Atahualpa. Además, el DT sabe que la cancha de Liga es más rápida... todos esos conocimientos del fútbol ecuatoriano le van a caer bien a la selección. Eso, sin contar que tenemos un jugador como (Álex) Arce que conoce cómo es jugar en el estadio de Liga, eso nos vendrá bien.

¿Cuál es su pronóstico?

Creo que un empate estaría bien para no pelearme con nadie (sonríe), pero si Paraguay puede ganar, bienvenido sea. Va a ser un partido difícil y creo que con un empate estaremos todos contentos. Eso sí, que clasifiquen los dos al Mundial. Hay seis cupos y medio y si las dos selecciones pueden lograr el boleto creo que sería hermoso.

¿La altura será un factor a favor de Ecuador?

Siempre va a ser una ventaja si los jugadores hacen bien las cosas dentro del terreno de juego, si no la altura no sirve de nada. Un ejemplo de aquello es que Liga de Quito lo hizo en su momento para ganar títulos internacionales, pero no solo ellos, sino otros equipos ecuatorianos. Ojalá que el del jueves sea un partido vibrante. Desde acá vamos a estar expectantes del cotejo.

Alexander Domínguez (chompa) junto a Enrique Vera (i), Patricio Urrutia y Ambrosi (d) en una de las últimas visitas a Uruguay. CORTESÍA

¿Qué recuerda de los partidos ante Ecuador?

Que fueron muy duros y complicados, la altura es muy difícil, pero hemos tratado de sacarlos adelante, aunque los resultados no se nos dieron en Quito. Recuerdo que me tocó jugar en el Atahualpa donde la cancha es un poco más pesada. En cambio, la de Liga es mucho más rápida y por eso veremos un fútbol más vertical y veloz.

Como exvolante, ¿qué puede rescatar del medio campo ecuatoriano?

Tienen una mitad de cancha muy interesante, con jugadores que lo están haciendo muy bien en Europa, siendo figuras en sus equipos, como Moisés Caicedo, a los que les suman defensas como Pervis Estupiñán o Piero Hincapié... eso se refleja en la selección. Va a ser un partido muy reñido.

¿Recuerdos de algún partido especial ante la Tri?

Para mí lo fueron todos, más que nada por la gente que siempre me trató de muy buena manera, por lo que estoy agradecido con hinchas de Liga, de Católica, Aucas, y eso es muy lindo recordarlo.

¿Alguna vez le propusieron nacionalizarse para jugar con Ecuador?

Sí, estuve a punto de nacionalizarme cuando dirigía el profesor Luis Fernando Suárez; sin embargo no se dio y justo llegó la convocatoria de Paraguay con Tata Martino como DT. Me costó tomar la decisión, pero finalmente acepté defender a mi país. Creo que lo de defender a Ecuador no se dio porque capaz tardó un poco el trámite.

¿Mantiene contacto con futbolistas o entrenadores ecuatorianos?

Sí, siempre converso con Paúl (Ambrosi), el Pato (Urrutia), Jairo (Campos) y Renán (Calle). Con otros solo a través de redes sociales, como con el Beto (Araujo) que ahora sé que le va bien en Deportivo Cuenca; siempre estoy en contacto con los muchachos. Ya aquí en Tacuary también trabajo con un ecuatoriano, el profe Gustavo Tapia, como asistente, quien vino hace unos meses; es lindo ver a gente de allá que venga a aportar su talento.

¿Alguna apuesta con sus excompañeros por el partido de este jueves?

Hasta ahora no, pero hemos estado en contacto y seguramente habrá alguna y cuando nos encontremos poder pagarla o cobrarla (sonríe). Puede ser un asado para compartir con los jugadores que siempre dimos todo por la camiseta de Liga... Ojalá se dé en algún momento.

