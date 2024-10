Jorge Célico sobre la actualidad de la Tri: "Ecuador es más que Paraguay y Uruguay"

No hay misterios. Para Jorge Célico, Ecuador es favorito ante Paraguay y Uruguay. El exseleccionador y técnico de Católica considera que la Tri es superior a ambos rivales en esta fecha de eliminatorias, gracias a la calidad de los futbolistas, a quienes conoce bien.

“Sabiendo que el fútbol muchas veces no tiene lógica, para mí Ecuador tiene más que Paraguay y Uruguay. Quizás dirán que exagero, pero como he tenido la oportunidad de convivir con todos estos chicos puedo asegurar que tienen unas condiciones enormes. De hecho, uno repasa los clubes en los que están jugando y te das cuenta que son de futbolistas de primer nivel”, dijo a EXPRESO.

El estratega además expresó que la Tri “tendrá que salir a protagonizar los partidos, con toda la intención de ganarlos y no tener ningún temor”, situación que no se percibía con el DT anterior Félix Sánchez Bas.

Beccacece cometió errores por 'novato'

Célico considera que “lo que ocurrió en esos partidos (de la fecha anterior de eliminatorias) es lo que suele pasar en el inicio de cada proyecto”, refiriéndose a los “posibles errores en la convocatoria”. Para él, “es normal cuando eres nuevo en algo”.

“Seguramente se pudo haber equivocado en la primera convocatoria, pero es una visión distinta de cada entrenador”, analizó.

No le impusieron jugadores en la Tri

Por otro lado, al respecto de la imposición de los directivos de futbolistas para que sus jugadores sean llevados a la selección, Jorge afirmó que “eso no existe” y que en el tiempo en que trabajó en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) “nadie se acercó para que convoque a este o al otro (jugador)” en el período en que fue DT interino de la selección absoluta (desde el 31 de agosto de 2019 al 12 de enero de 2020).

El estratega insistió en que “lamentablemente cuando no hay una aclaración” de los casos específicos en las convocatorias “se da pie a que la gente diga cualquier cosa”, por lo que considera que todos los entrenadores “deben explicar un poco más lo que hacen”.

“Eso es más saludable para no generar vacíos en el análisis que son rellenados con cualquier cosa y después dicen que uno no sabe nada”, dijo el argentino.

Ante la interrogante sobre los actos de indisciplina en la Tri, el también exadiestrador de Barcelona respondió: “No se debe aceptar ninguna situación incorrecta porque el jugador de selección representa una camiseta y un país. Cuando un futbolista es convocado se pone una bandera hecha camiseta y quien te alienta es tu pueblo, tu gente y eso requiere un respeto superlativo”.

El castigo debe ser por igual en la Tricolor

Según Jorge, “es de otro planeta” que el técnico Félix Sánchez Bas “haya aceptado” perdonar a Kendry Páez y sancionado a Gonzalo Plata y Robert Arboleda cuando estuvieron en un centro de diversión para adultos (en el día libre en la gira de amistosos por Estados Unidos).

“Si sancionas por un error a un jugador tiene que ser a todos por igual. Para mí eso fue una aberración, sinceramente... No estoy diciendo que la sanción sea de por vida, pero sí dejarle claro que se equivocó y por eso no iba a la Copa América (Estados Unidos 2024). Reme, esfuércese, cambie su actitud y tendrá muchas más posibilidades en la selección, eso quizás lo hacía mejorar, pero no se hizo”, expresó.

Aquella situación “perjudicó a Páez”, dijo Célico, y cree que “con él apuraron los procesos, hicieron mal las cosas”, además afirma que “hoy el chico está pagando esas consecuencias, ya no es titular y hay cosas que no son como en el inicio”.

El DT de la Chatoleí le augura “mejores momentos” a la Tricolor de Beccacece, que “debe encaminar este proceso” de “grandes jugadores”, a muchos de los cuales Célico conoce, porque los dirigió a menor edad en su paso por la FEF.

