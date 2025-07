Ralf Schumacher: ¿Quién es el expiloto de la F1 abiertamente homosexual? 

Ralf Schumacher, expiloto alemán de Fórmula 1, continuó este miércoles 2 de julio sorprendiendo a sus seguidores en redes sociales con fotografías junto a su pareja sentimental, Étienne Bousquet, luego de que ventilaran públicamente su relación en el cumpleaños del deportista.

En las fotos publicadas se los ve ya a ambos muy felices, disfrutando de diversos momentos.

El alemán hizo pública su relación con un post hace un año en la red social Instagram con una frase de amor: "Lo mejor de la vida es cuando tienes a tu lado a la pareja adecuada con la que puedes compartirlo todo". Aquella publicación fue su primera declaración pública referente a su orientación sexual.

Ralf, alemán que compitió en las escuderías mundialmente conocidas como Jordan, Williams y Toyota entre finales de los noventa e inicios de lo 2000, se convirtió en el primer piloto de Fórmula 1 del siglo XXI en declarar su orientación sexual públicamente. Su anuncio se considera un paso positivo en la lucha dentro del deporte que aún trata de ser más inclusivo.

El alemán ha seguido los pasos de estrellas como Mike Beuttler, Maria de Araujo Cabral y Lella Lombardi, que también rompieron los ideales dentro del automovilismo. Sin embargo la publicación de Ralf involucra un impacto mayor al tratarse de un ícono de la época y hermano del siete veces campeón mundial, Michael Schumacher.

El paddock moderno reacciona

Lewis Hamilton, piloto de Ferrari, apoyó la exposición pública y declaró: "Es un mensaje positivo para la Fórmula 1". Asimismo, el mensaje del británico se consideró un recodatorio a la importancia de promover la inclusión en el deporte.

Fernando Alonso, otra estrella del automovilismo con quien tuvo varias batallas cuando compartían paddock, respaldó completamente al alemán. En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Hungría 2024, el español dio su apoyo total: "Felicidades para él. Tiene mi apoyo total y estoy seguro de que de toda la comunidad de F1. Sí, es genial que se sienta bien y todos nos sentimos bien por él también".

El piloto de Sauber y compatriots, Nico Hülkenberg, no solamente apoyó a Schumacher ante su decisión sino que aclaró el estadillo de críticas hacia el expiloto: "Siempre va a haber haters, odio en el mundo, especialmente en las redes, que es un lugar donde la gente abusa de él fácilmente, porque pueden esconderse y eso no es genial, no es fantástico."

La acción de Ralf Schumahcer es una señal de que incluso los deportes mundiales tradicionales pueden modernizar sus ideales. Si bien aún existen muchas críticas hacia el movimiento LGBTQ+ en el automovilismo, el apoyo que tiene el alemán es un aliento a que la diversidad está presente en el deporte.

