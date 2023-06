Triatleta empedernido, empresario camaronero, amante de la música clásica y barcelonista de corazón. Así se define Rafael Verduga, posible candidato a la presidencia de Barcelona.

En una entrevista con EXPRESO, el ahora vicepresidente financiero del Ídolo afirmó que en caso de oficializar su candidatura, se siente preparado para asumir el cargo que actualmente ocupa Calos Alfaro Moreno.

El directivo amarillo sostiene que no le atemoriza manejar un equipo que tiene un déficit que supera los 46 millones de dólares y reconoce que hay personas que buscan hacerlo quedar mal con los hinchas toreros, al inventarse peleas entre él y Alfaro Moreno, así como también el supuesto cobro de intereses por un préstamo que hizo a su nombre al banco, para el equipo.

¿Es oficial su candidatura a la presidencia de Barcelona?

Lo anunciaremos en el momento indicado. Aún no hay una fecha exacta para las elecciones (posiblemente a fines de octubre), así que estamos esperando el momento.

Pero la intención está, ¿verdad?

Claro. No escondo mis deseos de servir a Barcelona. Es el equipo de mis amores y siempre estaré a disposición.

Tomando en consideración que el anterior presidente (José Francisco Cevallos) y el actual (Carlos Alfaro Moreno) han sido exjugadores, ¿usted se siente capacitado para el reto?

Por supuesto. Creo que cada persona tiene sus virtudes y fortalezas. Yo tengo las mías, así que no me da miedo manejar un monstruo como Barcelona. Me siento capacitado.

¿Cuáles son sus fortalezas?

La parte administrativa y financiera son mi fuerte. Esas destrezas las he ido puliendo y potenciando, ya que en su momento trabajé en la banca, y por la experiencia que tengo al liderar una empresa, que es un centro de reproducción y mejoramiento genético del camarón más importante del mundo.

¿Barcelona es lo mismo que una empresa?

No es una empresa, pero es un equipo que se debe manejar como tal, con una buena organización, orden, con un eje definido y con responsabilidad financiera.

En caso de llegar a la presidencia de Barcelona, ¿cuál es la prioridad para usted?

Sin duda, bajar el déficit que existe. En la actual administración tomamos un equipo con un déficit que llegaba a los 52 millones de dólares. Pero gracias al trabajo que hemos venido realizando se ha bajado a 46,9 millones.

¿Es posible dejar en cero el déficit?

Claro que es posible, pero eso no es de la noche a la mañana.

¿En qué tiempo Barcelona podría quedar sin déficit?

En unos dos o tres periodos más. Es un trabajo que requiere de paciencia y acertadas decisiones, como gastar menos de lo que ingresa.

¿Cómo ve a Barcelona si no tuviera las deudas que tiene?

Sin esas urgencias económicas, se podría contratar mucho mejor, se potenciarían otros frentes. Se podría armar un equipo para quedar campeón de América. Se pueden hacer muchas cosas en beneficio del club.

¿En qué momento se disparó el déficit amarillo?

Hace poco se hizo una auditoría forense y se determinó que en la pasada administración (la de José Francisco Cevallos) se aumentó el pasivo entre 15 y 16 millones de dólares.

¿Se ha ganado la enemistad de Cevallos tras ese informe?

De lo que he escuchado, sé que le molesta la auditoría, pero es algo que pidieron los socios. Creo que él piensa que es una persecución en su contra, pero cuando digo que se aumentó la deuda es porque eso está en los balances. En lo personal, no tengo ningún problema con él.

A usted se lo ha señalado por prestarle dinero y cobrarle intereses al equipo. ¿Es cierto?

Hay gente malintencionada que se ha inventado muchas cosas. La situación fue así: corría el 2020, año de pandemia, y Barcelona no era sujeto de crédito en ningún lado. En ese momento no se recibían ingresos por taquilla, había que pagar sueldos, entre otros gastos, así que me tocó ir al banco, pedir la plata a mi nombre y dársela al equipo.

¿Entonces no era su dinero el que prestó?

Para nada, fue un préstamo que hice al banco. Una vez que Barcelona recuperó los flujos comerciales, el equipo me devolvió a mí el dinero y le pagué al banco. Obviamente, había que pagar el valor de capital y valor de interés.

En su momento, hasta Aquiles Álvarez lo criticó, ¿pudo hablar con él?

No sé por qué Aquiles salió a cuestionar lo que hice. Sí me molestó, pero esto es Barcelona, son gajes del oficio. Si no hubiera sido por mí, Barcelona no habría podido contratar jugadores en 2020.

¿Ya no ha tenido que actuar de intermediario con el banco por Barcelona?

Por suerte, actualmente hay un acuerdo comercial con Banco del Pichincha y todos los préstamos se hacen de manera directa con la institución, aunque el banco exige una garantía adicional y he tenido que dar mi firma.

¿Qué más ha hecho por Barcelona?

He puesto mi patrimonio en beneficio de la institución, lo he arriesgado. A quienes me critican y dicen amar a Barcelona, los invito a que también hagan lo mismo.

¿Es cierto que no se lleva con Alfaro Moreno?

Ese es otro tema que se han inventado. Con el Beto me llevo muy bien, siempre estamos en contacto y en constantes reuniones por el equipo. Hay que entender que la mitad de lo que se dice afuera de Barcelona es mentira y la otra parte tiene que estar en duda.

En caso de llegar a la presidencia, ¿cómo le gustaría ver jugar al Ídolo?

Me gusta que los equipos salgan a proponer siempre, que sean arrolladores y de alta intensidad. Y si pueden golear siempre, mucho mejor.