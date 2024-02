Rafael Nadal, ¿otra temporada perdida?

Aunque continúa su puesta a punto tras la lesión muscular en la cadera sufrida en el torneo de Brisbane a principios de año, lo cierto es que el nuevo retraso del regreso a las pistas del tenista español Rafael Nadal, aplazada ahora hasta marzo, genera más dudas que certezas. Así lo refleja cada vez que habla sobre “lo que se viene” a sus 37 años.

La Tri femenina aprovechará la fecha FIFA para enfrentar a Uruguay Leer más

Y es que aunque se refiere a que volverá para una exhibición en Las Vegas con Carlos Alcaraz y para el Masters 1000 de Indian Wells, lo cierto es que rechazó ya disputar Doha, como tenía inicialmente previsto.

Rafa volvió a la competición en Brisbane, en los primeros días de este 2024, tras casi un año fuera de las pistas, y aunque no ha ocultado que está en el ocaso de su carrera dijo que luchará por jugar un poco más, algo que cada vez se nota más lejano, sobre todo viendo esta temporada que más ya parece perdida.

“Sé que no estoy para jugar con estos grandes. Sobre todo porque llevo un año sin acción y ellos son muy buenos. No vale con tener un pasado. Pensaba que iba a tener un rodaje y no he podido tenerlo. Me duele haberme perdido el Abierto de Australia porque me cortó todo y en Brisbane tuve buenas sensaciones. Cuando tuve que parar en Brisbane y parar en Doha se me cayó todo; me gustaría llegar a la tierra con más certezas de las que voy a llegar”, se sinceró en una entrevista.

Pese a lo que se pueda pensar, Nadal mantiene su hoja de ruta con la participación en la temporada de tierra, especialmente en Roland Garros y los Juegos Olímpicos de París. Aunque claramente muestra que algunos días el optimismo decae.

Lea también: (Final WTA 1000: Swiatek-Rybakina, duelo por la corona en Doha)

“Claro que hay días que tengo pensamientos negativos y cuando va mal pienso en qué hacer. Tengo unas horas malas y hay que seguir, pero no me he planteado una retirada precipitada por esto que ha pasado tengo unos objetivos marcados”, añadió. El ganador de veintidós Grand Slam se apoya en su equipo y su familia.

“Tengo suerte porque tengo un equipo que es el mismo casi que cuando empecé a jugar, gente de confianza al lado, son más que compañeros de trabajo y también una familia que es muy importante, muy cercana, con ellos puedo hablar con naturalidad y confianza”, dijo Nadal quien no ha dejado de ver tenis, aunque ve más partidos de fútbol.

Bundesliga: Piero Hincapié liderará la defensa de Leverkusen ante Heindenheim Leer más

“Veo tenis de vez en cuando, cuando hay partidos que me interesan. Me gusta ver como están los otros y en Brisbane era el caso. Pero veo más fútbol, mucho más. veo los que me dejan un fin de semana”, indicó.

Ahora Nadal piensa en volver a las pistas. Es lo primero, antes que ganar. Incluso Roland Garros, su torneo. “Hoy es imposible contestar a esto y es muy difícil pensar que puedo ganar Roland Garros. Lo que me ilusiona es llegar allí y disfrutar de Roland Garros. si pensara que tengo cero opciones de ganar estaría en otras cosas”.

Las preguntas sobre su retirada son más frecuentes en los últimos tiempos. Ha pensado en cómo le gustaría decir adiós. “Si, en mi cabeza está mi despedida ideal. Pero no la voy a decir”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!