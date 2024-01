Rafael Nadal avanza a cuartos de final del ATP de Brisbane

El tenista español Rafael Nadal regresó a las canchas eL 2 de enero, después de 8 meses y medio sin participar en competiciones oficiales.

Hoy, jueves 4, venció al australiano Jason Kluber por 1-6 y 2-6, clasificando a cuartos de final del torneo ATP de Brisbane. En la siguiente ronda enfrentará a Jordan Thompson de Australia, ubicado en el ranking 70 de la ATP.

Luego del partido habló para la prensa y señaló estar motivado para las etapas finales de la competición: "A nivel general estoy bien. La cadera y el psoas (músculo más interno del cuerpo) no me molestan. Eso es súper importante para mí. El pie también está respondiendo bien por el momento. Puedo jugar sin limitaciones y eso me hace sentir feliz", señaló Rafa Nadal.

🎾 Otra gran actuación del español. Rafael #Nadal supera con contundencia a Jason Kubler y avanza a cuartos en Brisbane (Video) https://t.co/TpAtNB9NfJ — Afición Central (@Aficion_Central) January 4, 2024

