El español Rafael Nadal, que el jueves 18 de mayo anunció que no participará en la próxima edición del torneo de Roland Garros, en Francia, señaló que su intención es que 2024 sea su último año como tenista profesional.

“Podría ser un objetivo intentar llegar a final de año y poder jugar la Copa Davis e intentar encarar el año que viene con garantías. Creo que será mi último año”, dijo Nadal en la sede de su academia en Manacor.

“Si sigo jugando en este momento, no creo que pueda estar el año que viene. No voy a Roland Garros, no jugaré estos meses, y mi intención es que el año que viene sea el último. Poder jugar los torneos que me apetezcan para despedirme de aquellos que me han marcado”, desveló.

El tenista balear convocó una conferencia de prensa para explicar las razones por las que ha decidido no jugar en la capital francesa. Acompañado por su equipo técnico, encabezado por Carlos Moyá, Nadal argumentó “varios motivos” para renunciar a defender su vigente título de campeón del Roland Garros.

“La lesión que tengo (psoas iliaco de grado 2 en la pierna izquierda sufrida el pasado mes de enero en Australia) no ha evolucionado según lo previsto y los objetivos que me había propuesto se han ido perdiendo. Jugar Roland Garros se ha hecho imposible y no podré estar allí después de muchos años. Imagínense lo difícil que es para mí tomar una decisión de esta naturaleza”, dijo el ganador de 22 títulos del Grand Slam, 14 de ellos en París.

“No tengo intención de seguir así durante los siguientes meses después de años realmente difíciles, encadenando lesión tras lesión. Todo ello me ha afectado también a nivel personal, no disfruto el día a día y ha llegado el momento de poner un punto y aparte. Sigo sin estar preparado para competir y a partir de ahora mi objetivo es regenerar mi cuerpo sin poner una fecha de regreso a las pistas. Cuando me sienta preparado, volveré a empezar”, precisó.

Nadal, que al finalizar el 2023 quedaría fuera de los cien primeros puestos del ránking ATP por primera vez desde el 2003, fue rotundo al afirmar que ha “luchado” durante todo el desarrollo de su carrera “para no terminar” de esta forma.

“Me esforzado lo suficiente para que mi final sea de otra manera. Tengo la satisfacción de haber hecho las cosas más convenientes para llegar a los objetivos. A veces se ha conseguido, otras no, pero siempre ha valido la pena hacer un esfuerzo más. Esa ha sido la filosofía de mi vida”, resaltó.

Finalmente, expresó su deseo de disfrutar a partir de ahora como no lo ha hecho “en los últimos veinte años”. “Todo tiene un principio y un final. Se acaba una etapa de mi vida, que será diferente, y empezaré otra el año que viene. Lucharé para que mi cuerpo responda. Tengo fe de que haré algo que valga la pena”, concluyó Nadal.