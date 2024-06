Rafael Correa: Damián Manso, el gol de nacionalización que no fue

Solo en Ecuador pueden pasar historias como la del intento del expresidente Rafael Correa de nacionalizar al futbolista argentino Damián Manso, que ganó la Copa Libertadores con Liga de Quito en el 2008.

La intención de Correa era que el "Piojo" jugara en la selección nacional en el camino al Mundial de Sudáfrica 2010, donde la Tri no pudo ir.

El episodio, que mezcla política, deporte y un toque de polémica, no tuvo un final feliz, debido que Manso hizo caso omiso a sus pretensiones. Lo reveló el propio jugador en entrevista con Pepe Mera del portal Direct Fútbol, la noche del lunes 3 de junio.

Damián Manso fue uno de los jugadores más importantes en esa historia alba. Tadayuki YOSHIKAWA

Corría el año 2009, tras la histórica clasificación al Mundial de Alemania 2006. La selección nacional se encontraba en un proceso de reconstrucción, intentando mantener el nivel competitivo en las eliminatorias para Sudáfrica 2010. Fue aquí en que la figura de Damián Manso, un talentoso mediocampista argentino que brillaba en Liga de Quito, emergió como una posible solución a las carencias creativas del equipo.

Rafael Correa, entonces presidente de Ecuador y conocido por su pasión por el fútbol, vio en Manso una oportunidad dorada para fortalecer a la Tricolor. Manso había sido una pieza clave en la histórica campaña de LDU en la Libertadores de 2008, donde el equipo ecuatoriano se coronó campeón por primera vez.

Su talento, visión de juego y capacidad para manejar los tiempos en el mediocampo lo convirtieron en un candidato ideal para sumar calidad a la selección.

Cuando se dice no al Gobierno Nacional

Manso, ahora lo confiesa en una entrevista con 'Un Toque de Fútbol', el exvolante dijo: "En el Gobierno de Rafael Correa me dijeron para jugar con la selección, pero yo estaba con ese tema de que yo soy argentino y si no juego ahí no juego. En este tiempo me arrepiento porque me hubiese encantado jugar, fui tonto y me llamaron de la presidencia. Me arrepiento muchísimo porque me hubiese gustado participar".

En un movimiento inusual para un jefe de Estado, Correa expresó públicamente su deseo de nacionalizar a Manso, destacando la importancia de contar con jugadores de su calibre en la selección.

El intento de Correa de nacionalizar a Damián Manso para que jugara en la selección de Ecuador queda como una anécdota en la historia del fútbol ecuatoriano.

