La racha favorable de Emelec en Chillogallo

El Club Sport Emelec se diputa esta tarde, en Chillogallo, una última bala para frenar al líder y único invicto de la etapa para poder ilusionarse seriamente con ella y ser el perseguido con mayor amenaza. Ya que si hoy Aucas suma tres puntos en el Gonzalo Pozo Ripalda, la carrera por el último cupo a la final estaría virtualmente definida.

Pero hay dos particularidades en la previa de este choque, la primera es que Emelec no conoce qué es perder en Chillogallo desde la temporada 2018 y desde entonces registra tres victorias y un empate, mientras que Aucas, en la presente campaña, no ha caído desde que llegó el entrenador César Farías. Hace 14 partidos no pierde el Papá.

Curiosamente, el último duelo en el que no sumó fue contra Emelec en el George Capwell, en la primera etapa. Los azules ganaron 1-0 con un solitario gol de Bryan Carabalí.

La racha positiva del Bombillo en el Gonzalo Pozo Ripalda arrancó en la campaña 2018, precisamente, el 28 de octubre de ese año. Los azules ganaron 0-1 con tanto de Bryan Angulo.

Luego, el 10 de febrero de 2019, en la primera jornada de esa temporada, Emelec ganó 2-0 con tantos de Gabriel Cortez y Fernando ‘Chiqui’ Guerrero. Aún Ismael Rescalvo no se sentaba en el banquillo del equipo millonario.

De hecho, el primer duelo del español fue el único empate de estas estadísticas para el Bombillo. El 1 de noviembre del 2020, los azules igualaron 1-1 con goles de Lisandro Alzugaray por el Papá y José Francisco Cevallos por Emelec.

El último antecedente fue de los más vibrantes en la temporada. Un 2-3 se cerró por un autogol del defensor Richard Mina. Por el local anotaron Jhonny Quiñónez y Carlos Cuero, mientras que por la visita firmaron Facundo Barceló y Sebastián Rodríguez.

Para este choque, Aucas sufrirá la baja de sus dos zagueros centrales estelares, ambos por lesiones. Primero Luis Romero, quien hace unas semanas no ha sido considerado por su molestia, pero se sumó el haitiano Ricardo Adé, quien no entrenó con normalidad en las últimas prácticas.

Por Emelec, la principal baja es la de Alexis Zapata, quien tuvo un golpe en la rodilla entre semana y quedó descartado para el partido de hoy.

Se espera casa llena para este enfrentamiento en el que el Papá puede acercarse a su objetivo histórico, llegar a su primera final y clasificarse a Copa Libertadores, por primera vez. Pero al frente tendrán a un Bombillo que cuando pisa Chillogallo se ilumina, algo que necesita para no dejar ir la etapa.