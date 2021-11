Quevedo espera a la Tigra y su rugido

María Guzmán está más que orgullosa de su hija, la luchadora Lucía Yépez, quien se proclamó por primera vez como campeona mundial de lucha sub-23, en el evento internacional que se disputa en Belgrado, en Serbia.

Lucía Yépez se eleva al Olimpo Leer más

La Tigra, como conocen a la deportista fluminense, se impuso el pasado viernes a la rusa Ekaterina Verbina, logrando la medalla de oro en la categoría de los 53 kilogramos.

A 10.876 kilómetros de distancia, su progenitora aseguró que está “agradecida con Dios”, porque le permitió que su hija quedara campeona mundial.

“Tenía miedo de la lesión que ella tuvo en Tokio (Juegos Olímpicos), pero afortunadamente mi hija es muy fuerte”, exclamó la madre de Lucía, en relación a que el pasado 6 de agosto la ecuatoriana no pudo disputar el repechaje de la lucha femenina en los recientes JJ. OO., debido a que sufrió una lesión en su pierna derecha.

Doña María recordó que una semana antes de que Lucía viajara a Serbia se trasladó a Guayaquil (ciudad donde hizo base la luchadora), para ayudarle “a arreglar sus cosas” y “darle la bendición”.

El día que a la deportista de 20 años le tocó luchar, su madre recordó que estaba que “se comía las uñas”, de los nervios que sentía.

“Mi hija es como mi amiga, yo siempre la estoy apoyando y el día que ella venga le haré su comida favorita, la que ella me pida”, expresó entre risas la progenitora.

María Guzmán (segunda de izquierda a derecha), madre de la luchadora tricolor. daniel vite

Por su parte, Lucía aseguró que este Mundial de lucha lo toma como una revancha, por lo que no pudo conseguir en los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Sé que en los Juegos Olímpicos podía haber dado más, lamentablemente no se dio por la lesión que me tocó sufrir, pero Dios me tenía preparado este triunfo y ahora lo estoy disfrutando como lo mejor que me ha pasado”, indicó la ecuatoriana en una entrevista con el programa Del Día a la Noche.

Hablé con mi hija y me puse a llorar, le dije que no se preocupara, que mis lágrimas eran de felicidad por lo que había conseguido.

María Guzmán, madre de Lucía Yépez

La atleta tricolor reveló además cuáles fueron las claves para derrotar a la rusa Ekaterina Verbina. “Días antes de la competencia la había analizado mucho. Sabía que iba a ser un duelo complicado, pero apliqué muy bien los jalones y tacles, y sorpresivamente en menos tiempo del que esperaba (un minuto con diez segundos) la pude vencer”.

Yépez asegura podio Mundial en Serbia Leer más

Yépez indicó que cuando estuvo en el podio y escuchó el himno de Ecuador no pudo contener las lágrimas.

“Fue muy emocionante, pues en ese momento recordé todo lo que he vivido desde mis inicios en este deporte”.

Finalmente, Lucía mencionó que en un futuro le gustaría ser la primera mujer ecuatoriana en llegar a la UFC. “Ese es otro de mis grandes objetivos. En caso de que en un futuro me llegue a retirar de la lucha, me encantaría pelear en la UFC”.

Para este lunes 8 de noviembre está previsto que la campeona llegue a Quevedo, donde se espera que recorra, en una caravana, las principales calles de la ciudad con su medalla colgada en su cuello.