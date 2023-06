El tenista español Carlos Alcaraz, tras vencer por 6-3 y 6-4 al estadounidense Sebastian Korda se clasificó a las finales del torneo de Queen’s en el que este domingo 25 de junio enfrentará al australiano Alex de Miñaur y -de conseguir el título- le significaría volver al número 1 de la clasificación mundial.

Deion Sanders, la exgloria está fuera de peligro Leer más

“Es una motivación extra”, reconoció Alcaraz al ser preguntado sobre quitarle el trono al serbio Novak Djokovic. Pero hay más. Al título, y regreso de la cima ATP se le suma que el español si gana en Inglaterra podrá llegar siendo primer cabeza de Wimbledon que empieza ya en una semana más.

“Durante el partido (ante de Miñaur) no voy a pensar en ello, pero iré a una final con una energía extra, voy a ir a por ello. Ser cabeza de serie uno en Wimbledon es un sueño, es algo por lo que trabajo. Novak y yo estamos teniendo una lucha bonita por el número uno del mundo. Sería algo muy loco ser el primer cabeza de serie en Wimbledon”, subrayó.

El partido que se disputará a las 07:30 de Ecuador será la primera final del español sobre hierba en su carrera deportiva.

“Va a ser un partido bonito. Alex juega bien, buen tenis, con mucha confianza. Va a ser muy duro, pero es mi primera final y la voy a disfrutar seguro”, señaló convencido.

Pese a ser su tercer torneo en hierba, Alcaraz está muy contento con el nivel que ha alcanzado y se ve preparado para Wimbledon.

“Me he sorprendido a mí mismo con mi nivel, con cómo me estoy encontrando en pista. No me esperaba sentir tan bien en solo seis días aquí. Vine solo para ganar experiencia, para coger minutos en pista con estos jugadores. No me esperaba estar en una final y jugar a este nivel”, aseguró.

Además, Alcaraz contó que su entrenador, Juan Carlos Ferrero, quien volverá a acompañarlo tras Queen’s, está “un poco sorprendido” con la semana que está haciendo en Londres y “muy contento” con su nivel.

Por su parte, el rival, Alex de Miñaur, manifestó que va a “ser una absoluta batalla” y corroboró que el español está jugando “un gran tenis”.

De Miñaur tras derrotar en dos sets al danés Holger Rune por 6-3 y 7-6 (2), por lo que disputará también su primera final en Queen’s. EFE

El ‘aussie’ derrotó en dos sets al danés Holger Rune por 6-3 y 7-6 (2), por lo que disputará también su primera final en Queen’s.

“Carlos se está acostumbrando a esta superficie y está jugando genial”, aseguró De Miñaur en rueda de prensa.

“Va a ser una auténtica batalla. Intentaré hacer lo que he hecho hoy e imponer mi juego, dominar yo y que no me quiten la iniciativa, porque es en esas circunstancias cuando puedo desarrollar mi mejor juego. Espero poder sacar mi mejor tenis mañana”, añadió el australiano.