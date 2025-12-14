A qué hora y dónde ver EN VIVO Barcelona SC vs Orense por LigaPro 2025

El Ídolo del Astillero se juega su futuro internacional ante Orense, en su último partido como local de la LigaPro 2025

Barcelona SC afronta una de sus pruebas más determinantes de la temporada cuando reciba este domingo 14 de diciembre de 2025, desde las 16:30, a Orense por la fecha 9 del hexagonal final de la LigaPro 2025.

El Ídolo del Astillero está obligado a ganar en el estadio Monumental para mantener viva la ilusión de arrebatarle a Liga de Quito el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

La calculadora amarilla: ganar y esperar un tropiezo albo

El equipo dirigido por Ismael Rescalvo llega a esta jornada ubicado en el tercer lugar del hexagonal final, con 64 puntos, posición que por ahora lo sitúa en zona de repechaje para la Libertadores 2026.

Barcelona SC busca arrebatarle a Liga de Quito la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. GUSTAVO GUAMAN

Sin embargo, el margen de error es mínimo. Restan apenas dos fechas para el cierre del torneo y este será el último partido de Barcelona SC como local en la temporada, por lo que ceder puntos sería letal para sus aspiraciones.

Liga de Quito y Libertad, el otro partido clave de la fecha

La ecuación para los amarillos es clara: deben vencer a Orense y, además, esperar una derrota de Liga de Quito en su visita a Libertad, en Loja.

Los albos son segundos con 66 unidades y dependen de sí mismos para asegurar su boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Por eso, en paralelo al duelo en Guayaquil, todas las miradas estarán puestas en lo que ocurra en el estadio Reina del Cisne.

Barcelona SC necesita que Liga tropiece ante un elenco lojano que aún pelea por un cupo a la Copa Sudamericana 2026, para así tener opciones reales de escalar al segundo puesto en la tabla.

Liga de Quito ocupa el segundo puesto en el hexagonal final. KARINA DEFAS / EXPRESO

Universidad Católica acecha el cupo internacional

De no sumar de a tres, el panorama podría complicarse aún más, ya que Universidad Católica, cuarta con 58 puntos, recibirá al campeón Independiente del Valle.

Una caída torera podría permitir que la Chatoleí recorte distancias y amenace con desplazar al Ídolo hacia la Sudamericana 2026.

Bajas sensibles y alternativas ofensivas para Rescalvo

El contexto deportivo no es del todo favorable para Rescalvo, quien no podrá contar con dos piezas ofensivas clave. Felipe Caicedo quedó descartado por un desgarro muscular en el muslo izquierdo, mientras que Janner Corozo sufre una distensión del ligamento de la rodilla derecha.

No obstante, el técnico español sí tendrá disponibles a Octavio Rivero, Joao Rojas y Joaquín Valiente, llamados a liderar el ataque amarillo.

En contraste, Liga de Quito llegará a Loja con su poder ofensivo completo. Tiago Nunes contará con Lisandro Alzugaray, Jeison Medina y Bryan Ramírez como principales armas.

Dónde ver EN VIVO Barcelona SC vs Orense

El partido entre Barcelona SC y Orense será transmitido EN VIVO por Zapping Sports y El Canal del Fútbol, tanto en televisión pagada como en plataformas digitales, además de la señal abierta de TC Televisión y Ecuador TV.

