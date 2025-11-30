A qué hora y dónde ver EN VIVO Aucas vs Deportivo Cuenca en el juego por LigaPro 2025

Aucas y Deportivo Cuenca chocan en un duelo directo por el cupo a la Copa Sudamericana 2026

Aucas y Deportivo Cuenca se enfrentarán en la fecha 7 del segundo hexagonal.

Aucas y Deportivo Cuenca se enfrentan con la obligación de ganar en la fecha 7 del segundo hexagonal de la LigaPro 2025, un duelo directo que puede marcar su rumbo hacia la clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

(Te invito a leer: Barcelona empató con Libertad y se aleja del cupo directo a la Libertadores 2026)

El enfrentamiento, decisivo para sus aspiraciones internacionales, se disputará este domingo 30 de noviembre de 2025, desde las 13:00, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

Aucas y Deportivo Cuenca llegan igualados en puntos

El Papá Aucas, del director técnico Juan Pablo Buch, arriba a esta jornada ubicado en el segundo lugar del grupo, con 52 puntos.

Aucas busca recortar puntos con el líder Macará. KARINA DEFAS

La misma cantidad de unidades suma Deportivo Cuenca, dirigido por Norberto Araujo, pero el Expreso Austral aparece en la tercera casilla debido a la diferencia de goles. Esta paridad convierte el enfrentamiento en un choque directo en la lucha por el objetivo internacional.

Emelec busca un triunfo ante Delfín para seguir vivo rumbo a la Sudamericana 2026 Leer más

La presión del líder Macará y un hexagonal al límite

La presión es doble porque ambos clubes están a un solo punto del líder Macará, que en esta misma fecha se enfrentará a El Nacional, elenco que ya no compite por el único cupo a la Sudamericana 2026 que otorga este segundo hexagonal de la LigaPro 2025.

De este modo, cualquier tropiezo puede ser determinante para las pretensiones de Aucas y Deportivo Cuenca.

El tridente ofensivo de Buch, la llave de Aucas

Buch mantiene su apuesta ofensiva con su tridente estelar: Bruno Miranda, Brian Montenegro y Luis Cano, quienes han sido determinantes en los momentos más complejos del Papá Aucas.

El poder ofensivo del Expreso Austral para el choque decisivo

Del lado cuencano, Araujo confiará en la energía y precisión de Cristian Tobar, Alexis Rodríguez y Luis Estupiñán, un trío que ha aportado goles y desequilibrio en los últimos compromisos.

Deportivo Cuenca busca la clasificación a la Copa Sudamericana 2026. Archivo

Las alineaciones confirmadas de Aucas y Deportivo Cuenca

Dónde ver EN VIVO el Aucas vs Deportivo Cuenca

Para los aficionados, el encuentro será transmitido EN VIVO por El Canal del Fútbol y Zapping Sports, tanto en televisión pagada como en sus plataformas digitales. Además, se podrá disfrutar por señal abierta en Ecuavisa.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!