Ecuador se encuentra a puertas de su tercera clasificación a una Copa del Mundo. Este 24 de marzo jugará la penúltima fecha de la eliminatoria sudamericana con Paraguay, donde incluso perdiendo el encuentro, podría asegurar un cupo a Qatar 2022.

El formato indica que los cuatro primeros países al finalizar la clasificatoria obtienen boleto directo y el quinto pasará a jugar el repechaje con un representante de Asia. En el peor escenario la selección ecuatoriana ya tiene asegurada la repesca.

Para que la Tri, con 25 puntos y ubicada en la tercera casilla, ya tenga su lugar en el Mundial se presentan las siguientes opciones:

Victoria: con los tres puntos sube a 28 unidades y el único país que lo podría alcanzar sería Uruguay, que tiene 22 puntos y necesitaría ganar sus dos compromisos en esta doble fecha. Por lo tanto la selección nacional tendría, como mínimo, asegurado el cuarto escalón en la tabla de posiciones.

Empate: sumando un solo punto más Ecuador también estará en Qatar 2022. Dejaría de preocuparse por Chile y del equipo que pierda entre el compromiso de Uruguay frente a Perú o en caso de un empate, solo de Perú, porque con una igualdad el elenco dirigido por Ricardo Gareca llegaría a 22 y a falta de solo una fecha no podría lograr los registros del seleccionado comandado por Gustavo Alfaro. En este escenario también aseguraría el cuarto lugar.

Derrota: las miradas pasarán al Uruguay vs. Perú, quienes ocupan la cuarta y quinta plaza. Si el cuadro blanquirrojo cae ya no podrá alcanzar a Ecuador porque se quedaría con 21 puntos. Otro equipo con opciones es Chile con 19 unidades que visita a Brasil, invicto en la eliminatoria junto a Argentina. Si el combinado araucano no consigue ganar ya no podrá superar a la tricolor.