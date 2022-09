Konny Gabriela Laz Valencia quiere llegar con sus puños muy lejos. La pugilista de 16 años sueña con llegar a convertirse en seleccionada nacional de boxeo y representar al país a nivel internacional.

Esos anhelos se construyen también fuera del cuadrilátero. El apoyo de su familia, en especial de su padre, quien se dedicó a esta disciplina, se convierten en esa fuerza que golpea a la adversidad, la ayuda a levantarse de los días duros y le da inteligencia emocional para manejar los logros.

“Esta disciplina la conocí hace tres años, fui a la Escuela de Boxeo Guamán motivada por mi padre. Fue un inicio difícil porque no conocía prácticamente nada, pero me fui acoplando y creo ahora firmemente que esto es mi presente y mi futuro”, expresa la deportista manabita de 16 años.

Laz ha ido dando camino a sus objetivos. La perseverancia, el entrenamiento, las ganas y la pasión por lo que hace le han permitido lograr una medalla de bronce en sus primeros Juegos Nacionales Prejuveniles, que precisamente se desarrollan en tierra manabita.

“De madrugada, de día, no hay horarios cuando se quiere lograr algo, es un estilo de vida que he elegido. Estoy contenta porque lo he dado todo, no me he guardado nada, habrá cosas que mejorar sin duda alguna. La experiencia ha sido enriquecedora y nos ha permitido rozar con grandes competidores, eso nos recarga de experiencia y conocimientos prácticos”, resaltó la boxeadora oriunda de Picoazá, parroquia de Portoviejo, mientras observaba la medalla, la presea lograda con mucho sacrificio.

Konny Laz (d), la boxeadora manabita, al ganar uno de sus combates en los Juegos Prejuveniles. Alejandro Giler

Konny siente orgullo de representar a su provincia, pues considera con firmeza que en una competencia se juega el nombre de Manabí, el esfuerzo de todos sus compañeros, entrenadores, familia y todos quienes de una u otra manera la empujan a seguir adelante.

“El otro año se vienen los Juegos Nacionales Juveniles y estaré en esa competencia, con mucha más experiencia, y esperemos que con todo el trabajo y esfuerzo que vamos haciendo seguir cosechando resultados. Vamos por más”, aseguró la deportista de los registros de la Federación Deportiva de Manabí.

Al lograr la presea de bronce, Konny decidió también exhortar a los niños y adolescentes a practicar deportes, a luchar por sus sueños, que tarde o temprano en base a sacrificio y entrega se pueden lograr. “El deporte me ha permitido crecer, despejar la mente, establecerme retos en mi vida, a muchas hasta lo último y si se presenta la derrota recibirla con la cabeza levantada”, concluyó.