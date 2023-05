El ex futbolista del FC Barcelona y otros equipos, lleva más de 100 días en prisión.

La Audiencia de Barcelona rectificó a la jueza de instrucción y dio luz verde a que un psicólogo designado por la defensa del futbolista Dani Alves participe en la exploración de la joven que lo denunció por violarla en la discoteca Sutton de Barcelona, el pasado 30 de diciembre.

La petición de la defensa de Alves de que un perito de parte participara en la exploración a la víctima, prueba habitual en las causas de violación para determinar si la denunciante sufre secuelas compatibles con una agresión sexual, fue inicialmente admitida por la titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona.

Sin embargo, tanto la Fiscalía como la acusación particular ejercida por la víctima presentaron un recurso contra la decisión judicial y la juez acabó vetando que un perito de la defensa pudiera estar presente en el reconocimiento médico forense de la víctima, con el fin de evitar una "victimización secundaria".

La defensa de Alves, ejercida por los abogados Cristóbal Martell y Arnau Xumetra, recurrieron a su vez la decisión de la jueza alegando que se estaba vulnerando su derecho de defensa, apelación que la Audiencia de Barcelona ha estimado ahora al entender que la ley reconoce el derecho de todo procesado a "nombrar perito a su costa".

Mientras eso se desarrolla, el ex jugador de los Pumas de México no la está pasando bien dentro del cárcel de Barcelona en la que ya lleva 100 días. Y es que según cuentan los insultos son al por mayor, pero el que más destaca cuando le gritan "violador... mari..."

“Él está ahí perdido y todo el mundo ‘¡ay, el Alves!’, ‘¡ay, el Alves!’. También hay gente maleducada y en el comedor cuando todo el mundo está comiendo y pegan al cristal. ‘¡Tú, maricón! ¡Violador!’”, dijo el compañero de Alves que confesó que Dani esta flaquito y demacrado.

“Está más delgado, más demacrado. Se le ve triste a ratos”. Sobre los privilegios que pudo tener el brasileño, comentó que tuvo algo antes, pero que ahora no: "Él no sale. Él solamente sale al polideportivo cuando juega contra otro módulo. Si no, se queda ahí en el módulo o se pone ahí en la sala de día, que está la tele, a verla”, precisó la fuente.