Chito Vera aprobó el zurdazo de Iván Kaviedes

La novela de Jaime Iván Kaviedes y su 'zurdazo' sigue acumulando nuevas versiones en las virales redes sociales. Ahora se filtró el video anterior al golpe que le propinó Kaviedes a una de estas personas, que terminó derribándolo. En este vídeo se ve como dos personas atacan al Nine: uno por la espalda y la otra de frente.

Según el relato de Kaviedes, tras un audio que obtuvo EXPRESO, fue que "había venido mi familia, mis primas, tías e incluso mi novia... Cuando estaba jugando me gritaban e insultaban y les fui a reclamar, pero solo, eran seis", comienza explicando el exdelantero de al selección ecuatoriana.

Si bien en este mismo audio revela que fue golpeado por la espalda, no había pruebas tangibles del hecho, o al menos no existían en el mundo de las redes sociales. Esta mañana del martes 10 de marzo, se filtró un nuevo vídeo en el que Kaviedes es atacado y, después, este se conecta con la parte del zurdazo pugilístico del histórico jugador que nos llevó al primer mundial: Korea-Japón 2002.

El Nine fue claro en el audio que intentó irse, pero que lo siguieron buscando. "Y cuando ya me estaba yendo, quería pelear otro, nos 'toqueteamos' un rato, le pegue, se fue al piso, pero no le pasó nada la final", agregó.

No es la primera vez que Kaviedes está inmiscuido en actos polémicos, aunque en esta ocasión la mayoría de las personas le han dado la razón y hasta recibió la aprobación de Marlon 'Chito' Vera, peleador ecuatoriano de la UFC (Ultimate Fighting Championship), quien opinó en Twitter.