Emelec no ha tenido un buen inicio de temporada, porque en 8 partidos (6 por LigaPro y 2 por Copa Sudamericana) registra 5 derrotas y 3 victorias. Y aquello se debe a que los azules no tienen una idea de juego plasmada, explicó el exfutbolista Raúl Avilés.

“En Emelec no se ve a qué quieren jugar, no hay una idea de juego. Los hinchas se ponen a ver los partidos y no saben a qué juegan, no hay coordinación dentro de la cancha”, dijo el exdelantero del Bombillo.

El pasado lunes 17 de abril de 2023, tras caer 2-1 con El Nacional, en la fecha 6 del torneo nacional, el Bombillo sumó su cuarta derrota consecutiva. El 19 de marzo de 2023 los azules ganaron 1-0 a Técnico Universitario, el último juego en el que sumaron puntos.

Josué Carriel, hincha del Bombillo, mencionó que los actuales jugadores del equipo no tienen jerarquía, a excepción de Miller Bolaños, que en 5 partidos registra 6 goles y 1 asistencia.

“Hace años que Emelec no gana un título y el problema no radica en el hecho de no ganar, sino en la actitud de la dirigencia, cuerpo técnico y jugadores. En su momento hicimos pedazos a Ismael Rescalvo por sus malos resultados, pero la trinca de los jugadores es el cáncer que invade a Emelec. Al parecer, se les olvidó lo bien pagados que son”, aseguró Carriel.