Sergio ‘Kun’ Agüero anunció su retiro del fútbol profesional, a sus 33 años, por una arritmia cardiaca detectada en su etapa como jugador del F.C Barcelona. La noticia ha entristecido al mundo del fútbol y este caso pasa a engrosar la lista de futbolistas y deportistas que han tenido que anunciar su retiro por problemas cardíacos.

En el deporte, una afectación cardíaca representa un problema real que no se puede tratar como una lesión, porque en caso de no detectarla a tiempo o no darle el tratamiento indicado puede resultar en un incidente fatal, como un infarto y muerte súbita mientras se realiza la actividad deportiva.

En el mundo del deporte han existido algunos de retiros prematuros por afectaciones cardiacas, a continuación un repaso:

Christian Eriksen:

En la Eurocopa 2021, el jugador del Inter de Milán y de la selección de Dinamarca sufrió una muerte súbita cardíaca que le provocó la aparición de una arritmia maligna, misma que le fue detectada al ‘Kun’ Agüero. El jugador se desplomó en el campo e impactó a miles de aficionados que observaban el partido. Aunque no ha hecho hasta hoy, un anuncio oficial sobre su retiro, el danés no ha vuelto a la actividad profesional desde el accidente.

Iker Casillas:

El portero, ídolo del Real Madrid y campeón del mundo con la selección española sufrió un infarto en mayo del 2019. Un año después, anunció su retiro oficial a la edad de 39 años. Casillas fue considerado como el mejor arquero de la década pasada y se mantuvo en la élite del fútbol mundial.

Rubén de La Red:

El jugador del Real Madrid, se perfilaba con una promesa y estaba en el punto más alto de u carrera cuando una afectación cardiaca le 'truncó' la carrera. Luego de una temporada exitosa en el Getafe en el año 2008, regresó al club merengue para formar parte de su once titular. El jugador sufrió un desvanecimiento en un partido y fue internado, siete meses después se anunció que no podría jugar más. Tenía solo 23 años.

Los casos de mayor repercusión se han dado en el fútbol, sin embargo, en el tenis, en la década de los setenta el caso de Arthur Hashe, impactó al deporte mundial.

Arthur Hashe:

Este es sin duda uno de los casos de mayor complejidad. Hashe fue el primer jugador negro en ganar un Grandslam, lo consiguió en tres ocasiones. Fue campeón del Abierto de Estados Unidos 1968, Abierto de Australia 1970, y Wimbledon 1975. En 1979, sufrió un infarto de Miocardio y tuvo que ser operado del corazón, el procedimiento no fue suficiente y cuatro años más tarde, se le realizó otra cirugía para colocarle un 'bypass'. La operación fue exitosa, sin embargo, la sangre que se utilizó en las transfusiones estaba infectada con VIH. El tenista murió a causa de sida en 1973.

El deporte ecuatoriano también ha sido tocado por los problemas cardiacos, sin embargo, este caso tuvo un desenlace mucho más doloroso que el retiro de la actividad profesional.

Chistian 'Chucho' Benitez:

El delantero de la selección ecuatoriana tuvo una carrera exitosa. Se inició como futbolista en El Nacional de Ecuador y luego saltó a México para unirse Santos Laguna, donde fue goleador y se convirtió en ídolo. Ganó el premio al Mejor Jugador del Torneo Clausura 2008. Gracias al éxito conseguido pasó la temporada 2009-10 a préstamo al club Birmingham City de la Premier League. El 'Chucho' volvió al fútbol mexicano y se convirtió en ídolo en el América.

La etapa final del goleador se dio en Arabia Saudita, en el club El Jaish SC. En ese país sufrió un infarto que acabó con su vida en julio del 2013, con 27 años de edad. Luego se conoció que la falla cardiaca se dio por un problema congénito que no podía ser detectado.