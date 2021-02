Emelec sonríe de entrada y golea 4-1 al Deportivo Cuenca

Joao Rojas (c) abrió el marcador en el Capwell, tras asistencia de José Francisco Cevallos (d).

El Bombillo abrió el telón de la LigaPro en su reducto y recibió a un ambiguo Deportivo Cuenca. Los colorados pusieron en aprietos a los azules en el primer tiempo, pero en el complemento los locales se adueñaron del partido que se trasladó en un contundente 4-1.

Emelec mostraba una alineación muy similar a la base del año anterior, su único jugador nuevo era Ángel Gracia, quien iba a dar gala de su privilegiada pegada. Pero común a la idea de Rescalvo, los locales se adueñaron del protagonismo, pero Cuenca no iba a ser solo un equipo replegado.

El primer gol del partido iba a llegar tras un fallo garrafal del defensor Joao Quiñónez, quien en su afán de sacar la pelota del área, esta le jugó una mala pasada y le quedó a José Francisco Cevallos, quien en el área no fue egoísta y le cedió el gol a Joao Rojas.

El Bombillo sonreía temprano, pero Deportivo Cuenca no iba a dejarse aplastar. El equipo de GuIllermo Duró empezó a adelantar sus líneas y le iba a hacer daño al Bombillo en la pelota parada.

De hecho, al minuto 30, diez después del gol de Rojas, los morlacos iban a encontrar la paridad parcial. Centro largo desde la derecha Luis Arce y fue el argentino Eric Tovo quien se elevó imparable para conectar la pelota y enviarla al fondo del arco de Pedro Ortiz.

Pero los azules no iban a dar el brazo a torcer. Buscaron el gol por varias vías. Un tiro libre de Gracia que fue evitado por una gran estirada de Brian Heras y después hubo un tiro en el travesaño que Romario Caicedo no pudo celebrar.

Además hubo una polémica. Un penal sobre Facundo Barceló que el árbitro central no dictaminó, pero que en la repetición se observó una roce que desestabilizó el pie de apoyo del jugador uruguayo.

Cuando parecía que el primer tiempo se iba con el 1-1 parcial, un tiro libre perfectamente ejecutado por Gracia, halló como destino la cabeza de Aníbal Leguizamón, quien direccionó el tiro a una esquina, imposible para Heras.

Pero en la segunda etapa la paridad entre lo dos iba a desaparecer, siendo solo Emelec el dueño de las acciones. Tanto así, que apenas iniciado el complemento, Facundo Barceló tuvo una oportunidad que no desaprovechó. Gracia asistió tras desborde y el charrúa desvió de taquito.

El 3-1 dio una supremacía total para los eléctricos durante el resto del compromiso. No la sufrió en defensiva, de hecho, Pedro Ortiz tocó por primera vez la pelota a los 25 minutos de la segunda parte.

Al final del cotejo, Emelec se quedó con uno menos tras la insólita expulsión al recién ingresado Alejandro Cabeza. El ex Aucas no había tocado la pelota desde que ingresó, y sin haberla tocada, le mostraron la roja tras un manotazo a Tovo. Lo cierto es que el zaguero también agredió al delantero azul, pero no recibió nada.

Pero cuando parecía que todo terminaba 3-1, Dixon Arroyo roba una pelota en la mitad de la cancha, pasa el balón a Alexis Zapata, quien había ingresado hace minutos, y este envío la pelota al fondo del arco morlaco. Duelo definido.

Con este resultado, Emelec inicia la temporada 2021 con una sonrisa en el rostro y con la tranquilidad que no tuvo el año anterior. La próxima fecha tendrá de rival a Aucas en Chillogallo.